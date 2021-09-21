Ни у одного независимого поставщика нет плана с более дешевым электричеством, чем сейчас. Цены как минимум на 17% выше, такие данные показывает калькулятор, разработанный Государственной службой регулирования энергетики (ГСРЭ) Литвы.

Калькулятор подтверждает жалобы потребителей - электроэнергия подорожает.

"Сейчас счет за месяц при двух тарифах – 44 евро, после выбора поставщика - 59 евро. На сколько подорожает электричество после Нового года? По данным калькулятора - на 30%", – возмущался один из читателей Delfi.

Самый дешевый план при расходе в 150 кВт/ч в месяц при двух временных зонах – у компании Perlas Energija "Стандартный". Это 24,9 евро. Самый дорогой у Vilniaus elektra "Стандартный" – 46,51 евро.

Похоже, поставщики могут предлагать отдельные скидки, которые в калькулятор не включены – но тут надо внимательно изучать условия договора, поскольку, как Delfi уже писал, нередко при досрочном расторжении договора приходится возвращать предоставленные скидки.

Даже самое дешевое на данный момент предложение на 17,3%, выше действующих цен, это 3,68 евро в месяц или 44,1 евро в год. Самый дорогой вариант - в два раза дороже нынешних цен.

Не надо думать, что эти цены намного отличаются и если бы остался регулируемый поставщик, цены не изменились бы. Они изменились бы, но позже, поскольку цены в Литве пересматривались два раза в год. Они были повышены с 1 июля, вырастут и с 1 января.

Тенденцию цен на бирже отражает гарантированный поставщик – ему придется платить тем, кто вовремя не выберет поставщика. Такому гарантированному поставщику за 150 кВт/ч придется платить 31,5 евро (при двойном тарифе, если количество ночного и дневного электричества одинаковое). Если не выбрать поставщика, цена вырастет на 48,4%, или на 10,28 евро в месяц.



Люди, которые используют много электроэнергии, например 10 000 кВт/ч в год или 833 кВт/ч в месяц при двойном тарифе будут платить от 129,33 до 242,56 евро в месяц. Независимые поставщики, предлагающие самые высокие и самые низкие цены, будут те же.

Для сравнения, сейчас за такое количество электроэнергии платят 117,87 евро при плане "Стандартный" и двух временных зонах или 108,8 евро при плане "Дом плюс". Рост цен для таких потребителей составит 18,9%.

В этом году подписать договоры с независимыми поставщиками должны люди, которые расходуют немного электроэнергии – от 83 кВт/ч в месяц. При таком расходе плата составляет 13,78-28,91 евро (зависит от выбранного поставщика). Нынешняя цена - 11,74 евро (подорожание 17%). Если вовремя не подписать договор, то гарантийному поставщику придется платить 17,43 евро.