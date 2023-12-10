Предложения на Новый год пользуются популярностью: ужин может обойтись почти в 500 евро

До Нового года остались три недели, если вы не хотите встречать Новый год дома, задумайтесь уже сейчас.
"На курортах гостиницы заполняются быстрее, люди едут на несколько дней. В городах тоже быстро заполняются свободные места – это касается и роскошных гостиниц. Одни предлагают только ужин, без программы, другие организуют программы, предложения разные", – сказала Delfi президент Литовских гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене.
В гостинице Pacai на Новогоднюю ночь забронировано 70% мест, сказала гендиректор гостиницы Рута Пулкаунинкайте–Мацике.
"Свободных номеров у нас немного, поэтому я надеюсь, что на Новый год у нас свободных мест не будет. Самое большое оживление бывает перед Рождеством и после, люди задумываются, что делать на Новый год. Иностранцы, наверное, уже запланировали, но у нас бывает много местных, а они принимают решение поздно. Бывает, что и 31 декабря звонят", – сказала она.
По данным Booking.com, 6 декабря новогодняя ночь в этой гостинице для двоих стоила 274 евро.
В ресторане гостиницы будет праздничный ужин.
"В этом году мы планируем два захода – с 17 ч., сюда можно приходить с детьми. И с 20 ч., время для взрослых", – сказала директор гостиницы. Ужин на одного человека стоит 300 евро, еще 150 евро – напитки. В ресторане будет играть живая музыка.
Праздничную программу готовит и ресторан Monte Pacis в Пажайслисском монастыре. Здесь ужин будет стоить 150 евро, еще 70 евро будет стоить дегустация вин. После ужина в храме состоится праздничное богослужение. После богослужения разожгут костер, около которого всех желающих угостят глинтвейном, чаем или шампанским.
В минувшую среду номер на двоих здесь можно было бронировать за 131 евро.
Праздничные варианты предлагают и на взморье. Гостиница Vanagupė в Паланге предлагает программу с ведущими и исполнителями и ночлег - за все придется заплатить 580 евро.
"Половина мест уже продана. До Нового года остались три недели, надеемся, свободных мест не будет", – сказала Delfi представитель Vanagupė Вайда Гендролите. По ее словам, сейчас на Новый год нельзя заказать ночлег без ужина.
В палангском Atostogų parkаs праздничный ужин с программой и посещением зон водных развлечений и банной зоны стоит 522–572 евро.
В Вильнюсе, в гостинице Imperial на ул. Субачаус праздничный ужин из 8 блюд будет стоить 248 евро.
Специальные предложения на Новый год есть и у ресторанов.
Глава компании Juta Jazz Kava, которой принадлежит ресторан Grey в Вильнюсе, Ивона Шукевич сказала, что в новогодний вечер будет две программы – с диджеем на первом этаже и с живой музыкой на втором.
"Сейчас забронировали 60–70% мест. Особых изменений по сравнению с прошлым годом, мы не видим. Люди с середины ноября начинают думать о том, как встретят Новый год", – сказала Шукевич.
На первом этаже ужин из 5 блюд и программа обойдутся в 150 евро, на втором – в 170 евро.
"Цены значительно не менялись, сейчас может на 7–8% дороже из-за повышения цен на сырье, подорожали услуги групп, диджеев, увеличились зарплаты. В прошлом году цена была 160 евро, так что повышение незначительное, по сравнению с нашими расходами", – сказала Шукевич.
Другие собеседники сказали, что цены в этом году почти не менялись.
"У нас не такая политика, чтобы раз-два раза в год на праздники поднимать цены", - сказала глава Monte Pacis.
Директор ресторана Lokys на ул. Стиклю в столице Эвалдас Кяршулис сказал, что цена у них осталась такой же, как в прошлом году - 89 евро на человека. На данным момент забронировано 2/3 мест.
Шишкаускене сказала, что многие рестораны в этом году делают более скромные столы и заказывают недорогих исполнителей.
"Услуги исполнителей подорожали, а люди сейчас не разбрасываются деньгами, их мало интересует, на что пойдут деньги, а за них оплачивают и услуги исполнителей, и услуги официантов. Многие решили меньше тратить на развлечение, чтобы люди могли получить вкусный ужин", - сказала она.