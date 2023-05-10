Предложение: за публичную поддержка агрессии России против Украины - срок до 2 лет

Парламентарии, зарегистрировавшие предусматривающие это поправки в Уголовный кодекс, предлагают за это наказывать штрафом или ограничением свободы, либо арестом, или лишением свободы на срок до двух лет.

Такие санкции предлагается применять к тем, кто "отрицал или грубо умалял эти преступления России, если это было сделано в угрожающей, обидной или оскорбительной форме либо в результате чего был или мог быть нарушен общественный порядок".

В случае одобрения Сеймом к преступлениям России будет применяться та же ответственность, что и за публичное одобрение международных преступлений, преступлений СССР или нацистской Германии, их отрицание или грубое умаление.

Члены Сейма, подготовившие проект, говорят, что, хотя агрессия, осуществляемая Россией, и оккупация суверенной территории Украины не являются прямым преступлением против Литовской Республики или ее жителей, последствия этого события для национальной безопасности очевидны.

"Беларусь, поддерживающая агрессию Российской Федерации в Украине, является возможным плацдармом для оккупации Сувалкского коридора, связывая сухопутную территорию с Калининградским анклавом и оккупируя всю или часть территории Литовской Республики. Действия Российской Федерации как агрессора и оккупанта, государства, поддерживающего терроризм, в отношении Украины официально подтверждены в документах международных организаций", - отмечается в пояснительной записке к документу.

Поправки в Уголовный кодекс относительно преступлений России зарегистрировали заместитель председателя Сейма Паулюс Саударгас, председатель Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Касчюнас, парламентарии Валдас Ракутис, Аудронюс Ажубалис, Арвидас Поцюс, Юстинас Урбанавичюс.

Предлагается, чтобы новое правовое регулирование вступило в силу уже с 1 июля текущего года.