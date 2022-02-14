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Член парламентской фракции "Во имя Литвы" Домас Гришкявичюс на платформе Polltix.co выступил с предложением связать размер штрафа за нарушение правил дорожного движения с доходами нарушителя. Политик считает, что нынешняя система несправедливая, поскольку одинаковые штрафы получают и люди с доходами 1000 евро и те, у кого доходы составляют 10 000 евро в месяц.
Предложение: связать штрафы за ПДД с доходами жителей
© DELFI / Tomas Vinickas

"Такая практика используется в Швейцарии, Германии, Дании, Финляндии и других странах Западной Европы. Это эффективно подействовало бы на нарушителей с большими доходами", – считает депутат.

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Он указал: "В прошлом году, по данным Литовской дорожной полиции, было зафиксировано 2863 ДТП. Одна из основных причин ДТП - нарушение режима скорости; только в пролом году было зафиксировано 760 000 случаев превышения скорости".

Публичная консультация на платформе получила 1052 голосов и, по данным Polltix, репрезентативность опроса была хорошей.

"Мнение общества по этому вопросу неоднозначное. 43% респондентов одобрили предложение (19% полностью согласны, а 24% считают, что все штрафы, не только за ПДД, должны зависеть от доходов жителя), 38% не одобряют такое предложение, 13% считают, что больше внимания надо уделять сбору уже назначенных штрафов, а не их повышению", – сказал Гришкявичюс.

По его словам, интересно, что 63% мужчин 16-29 лет одобряют эту идею, а против выступает половина женщин 30-49 лет.

Комментарии на Polltix объясняют такое разделение мнений.

24-летний вильнюсец пишет: "Штрафы за ПДД для людей с большими доходами сейчас больше символические и они не отпугивают потенциальных нарушителей".

34-летняя женщина из Шяуляя пишет: "Штрафы в зависимости от доходов? Это значит, что малоимущие нарушители смогут пьяные разъезжать сколько им вздумается, потому что штрафы будут небольшими? Не будет ли так, что от волка побежим, на медведя нарвемся?"

39-летняя женщина из Клайпедского района пишет: "Это было бы еще одним поводом для сокрытия доходов и увеличения "тени".

Гришкявичюс пояснил, что некоторые люди неправильно поняли предложение, решив, что малоимущих освободят от наказания, но это не так. Фиксированные размеры штрафов останутся прежними, они пропорционально увеличатся для людей с большими доходами.

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