Предложение соцдемов: реорганизация всей системы поставок электричества, Ignitis будет лишен одной функции

"Положение на рынке электроэнергии и отопления в Литве критическое. Министры обсуждают планы на далекие пять лет, а решения нужны прямо сейчас. Очевидно, что не хватает дешевых мощностей генерирования электричества (ГЭС, ветряных электростанций, солнечных), пропускная способность соединений с другими странами недостаточная. И в условиях такой нестабильной ситуации еще проходит процесс либерализации розничного рынка", – сказал депутат Альгирдас Сисас.

По его словам, власти допустили к участию в либерализации финансово слабые компании, у которых нет своих мощностей генерации электроэнергии, а история с Perlas energija показала халатность властей и учреждений.

По прогнозам соцдемов, устанавливаемая Государственной службой регулирования энергетики (ГСРЭ) цена общественных поставок в I полугодии 2023 года будет примерно в два раза выше.

"Каждый месяц растет и стоимость гарантийных поставок. Цены будут зависеть от того, какую цену установят на рынке регулируемых услуг, а также от компенсаций. Поэтому мы призываем ГСРЭ и правительство как можно скорее, не дожидаясь декабря, установить цену услуг регулируемой сети на следующие полгода, цену общественных поставок и, главное, порядок и размер компенсации", – сказал Сисас.

Соцдемы выступают за значительное увеличение компенсаций. По их мнению, правительство и парламентское большинство должны немедленно корректировать систему розничных поставок. По мнению соцдемов, необходимо упразднить обязательство покупать электричество для общественных поставок только на бирже.

"Надо позволить заключать долгосрочные договоры о поставках непосредственно с производителями. Это значительно скажется на цене общественных поставок", – отмечает Сисас.

В пресс-релизе сказано, что соцдемы призывают снять с компании Ignitis функцию общественных поставок и передать ее АО ESO, тогда Ignitis будет действовать только как независимый поставщик.

"Так будет упразднен конфликт интересов внутри самой компании Ignitis: сейчас эта компания – и общественный, и независимый поставщик", – пояснил Сисас.

Соцдемы предлагают подумать об отказе от гарантийных поставок: всем потребителям, которые не подписали договоры с независимым поставщиком, предлагают поставлять общественные услуги, цены на которые устанавливает ГСРЭ.

По данным соцдемов, благодаря этому независимые поставщики будут конкурировать не только между собой, но и с общественным поставщиком. Самый простой способ снижения цен на этом рынке, по мнению соцдемов – "установка умеренных максимальных цен на электричество, произведенное на газе".

"Министры не должны зевать, они должны прилагать максимум усилий, чтобы Литва, Латвия и Эстония получили такие же права, как Испания и Португалия: установить потолок цен на произведенное на газе электричество, отчасти, выплачивая субсидии за газ, используемый для производства электричества", – отмечает Сисас.