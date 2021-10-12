В понедельник глава Минфина Гинтаре Скайсте сказала, что в следующем году минималка увеличится на 50 евро, плюс 12 евро сверху появится за счет повышения необлагаемого налогами минимума (ННМ).

"Пользу получат те люди, зарплата у которых не выше одной средней. По данным Департамента статистики Литвы, в Литве такие зарплаты получают 73% работающих", – сказала министр.

Оставшиеся люди никаких изменений не почувствуют (это все, кто получает от 1057 евро "на руки").

Директор Центра социальных исследований Богуслав Гружевский считает, что ННМ должен быть выше.

"Что касается ННМ, он должен быть выше в 1,5 или 2 раза, чтобы пользу получили и люди со средними доходами, которые как раз и составляют основу экономики", – заметил он.

Экономисты предупреждают, что в данном случае налоговое бремя ляжет на плечи тех, кто без труда может найти работу в другой стране.

"Я бы назвал это не государством благосостояния, а государством неблагосостояния, поскольку налоговое бремя ложится на одних, а благом пользуются все. Сейчас, когда есть возможность работать удаленно, мобильность людей выросла, может быть так, что некоторые люди решат работать в другой стране", – сказал экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас.

Президент Бизнес-конфедерации Андрюс Романовскис также считает, что пострадают люди с зарплатой выше средней.

"Мы видим, что через ННМ правительство увеличивает налоги людей со средними доходами и с доходами выше средних", – заметил он.

Delfi напоминает, что правительство намерено увеличить минимум до 730 евро (сейчас – 642 евро) и ННМ до 460 евро (сейчас – 400 евро) для людей с небольшим доходом.