Вильнюсцу Альгирдасу 71 год. 7 лет назад он мог уйти на пенсию, но пока еще работает.

"Я работаю на полставки для собственного удовольствия. Я мог бы уже не работать, но работа на конезаводе интересная", – сказал журналистам мужчина.

В Литве немногие мужчины на пенсии работают. Большая часть литовских мужчин вообще не доживает до такого возраста. Средняя продолжительность жизни мужчин в нашей стране – 71 год.

"У нас 610 000 пенсионеров, и надо признать, что чуть больше 2/3 из них - женщины, поскольку у них продолжительность жизни выше", – сказала представитель Соцмина Инга Бушкуте.

В Литве мужчины выходят на пенсию в 64 года, а женщины - в 63 года и 4 месяца. Пенсионный возраст каждый год повышают, в 2026 году он достигнет 65 лет.

Однако опросы показывают, что жители хотели бы выйти на пенсию как минимум на 10 лет раньше.

"Я думаю, если сейчас работа не мила и человек туда ходит только ради денег, то у человека нет мотивации продолжать работать", – сказала одна собеседница.

Другой прохожий сказал, что мужчины должны выходить на пенсию на 10 лет раньше, поскольку живут они меньше. ,

Однако в будущем, вероятно, придется работать дольше, и намного.

ЕК рекомендует к 2040 году поднять пенсионный возраст в Литве до 72 лет. Пока это лишь рекомендация, но уже давно говорят, что в будущем пенсионный возраст будет все выше.

"Это может шокировать, когда видишь, что сами люди сейчас хотели бы работать на 10 лет меньше. Уже сейчас у нас пенсионный возраст выше, чем хотели бы люди", – сказал депутат Миндаугас Линге.

Жительница Вильнюса Гражина уже давно водит троллейбус.

"Если я работаю здесь 27 лет, значит, нравится", – сказала она.

По ее словам, у нее есть коллеги, которым уже 70 лет, а они еще работают.

Главная причина повышения пенсионного возраста – во всей Европе растет число пенсионеров, а трудоспособного населения немного. А в Литве ситуация неважная из-за эмиграции.

"Примерно сейчас начинается этот перелом, когда влияние отрицательное, мы ощущаем нехватку рабочей силы из-за эмиграции. Уехало много молодых людей", – сказала представитель Центробанка Котрина Тамошявичене.

Кроме того, состояние здоровья у жителей Литвы одно из самых плохих в Европе.

Социал-демократ Альгирдас Сисас удивлен тем, что на фоне таких предложений ЕК в Литве в некоторых бюджетных ведомствах не берут на работу пенсионеров и увольняют работающих.

"У нас в законе есть установка, что тебе 65 лет и пора на покой. Но ведь у некоторых людей есть силы и желание работать дальше", – сказал Сисас.

Каждая власть в Литве обещает вернуть эмигрантов, поощрять рождаемость. Но экономист Тамошявичене сказала, что это напоминает утопию.

"Похоже, рост рождаемости - не то направление, в котором надо идти. Общество стало современным, поэтому показатель рождаемости снижается. Трудно себе представить, что рождаемость будет такой высокой, что исправит положение на рынке труда", – заметила она.

Экономисты давно говорят о двух способах обеспечения средств на выплаты пенсий: повышение пенсионного возраста и обучение на протяжении всей жизни, а также - гастарбайтеры.