Предложение депутатов – новые дороги будут платными: не хочешь платить, поезжай в объезд

По Литве курсируют около 80 автобусов компании TOKS. За дороги компания платит около 60 000 евро в год.

"Есть счет, на который мы переводим все налоги. Мы платим их раз в год", – сказал директор ЗАО TOKS Арунас Индрашюс.

Владельцы коммерческого транспорта платят за использование дорог около 50 млн. евро в год. Налог платят разный. За автобусы - раз в год. За тягачи - за время, которое они ехали.

"Это такой суточный налог, 11 евро", – сказал вице-президент компании LINAVА Витас Бучинскас.

Компании платят за дороги, но отмечают, что дороги некачественные, нет необходимых условий. На дорогах нет стоянок для грузовых машин, многие участки дорог приспособлены только для легковушек.

"Знаете, автобус как минимум 12 м в длину, приходится заезжать на островки безопасности, это, знаете ли, порча транспорта", – заметил Индрашюс.

Жители тоже платят за дороги – топливо облагается акцизами. Однако на эти деньги обновляют не все дороги.

"Если бы все собранные деньги, а это, напомню, 1,2 млрд. евро, то все дороги были бы в отличном состоянии. Но половину этих денег мы проедаем, отдаем на общие нужды", – сказал депутат Гинтаутас Палуцкас.

Если за государственный счет построены неудобные дороги неудобные, может частный капитал изменит ситуацию?

Депутат Старкявичюс предлагает новый сбор, который будет поступать не в бюджет, а тому, кто строит дороги.

"Может быть так, что тот, кто построит дорогу, вернет себе деньги, а может, эту функцию будет выполнять Дирекция дорог", – сказал он.

Представители транспортных компаний говорят, что еще один налог означает новое подорожание.

"За все заплатит конечный пользователь. Значит, все мы", – сказал Бучинскас.

Правда, налог предлагают ввести не за существующие, а за новые дороги. По словам Старкявичюса, благодаря этому ускорилось бы строительство новых дорог.

"Сумма небольшая, несколько евро, но ты получаешь новое качество", – сказал он. Проект нового налога уже готов. Депутат сказал, что этот вопрос на следующей неделе рассмотрит Комитет экономики.

"На стадии обсуждения, я думаю, можно начать и смотреть, каким будет механизм, тем более, что необязательно появятся платные дороги. Это появление альтернативы строительству дорог", – сказал член комитета Викторас Фёдоровас.

"Мы должны ввести систему автоматического сбора пошлины, чтобы эффективнее собирать налоги за счет продажи так называемых виньеток. Это тоже добавит 100 млн. евро в год. Поэтому я не вижу потребности в частных дорогах, за которые мы будем платить, как где-то в Европе", – сказал Палуцкас.

Похожие налоги есть в других странах. Например, в Польше надо платить за автомагистрали и скоростные дороги. В Германии, в Чехии – за скоростные дороги и дороги государственного значения. В Скандинавии – за скоростные дороги, тоннели, мосты и паромы.

Депутат Старкявичюс сказал, что не всем придется платить за новый асфальт.

"Как и в других странах, если не хочешь платить, едешь по другой дороге, если думаешь, что так будет дешевле", – заметил депутат.

"За границей есть платные дороги, но ты на них въезжаешь и понимаешь, вау, можно ехать с удобством, пользоваться инфраструктурой. Там ни диких зверей нет, ничего. Надо то сделать, а потом говорить о новых налогах", – сказал LNK директор TOKS Индрашюс.

Молетай–Утена или Каунас–Латвия через Паневежис? Это два направления, где парламент видит возможность оплаты новых дорог.

Литовская дирекция автомобильных дорог эту идею комментировать отказалась.

"Я слышу инициативы комитета, мы ищем разные источники финансирования, но, как я упоминал, пока – никаких конкретных решений нет", – сказал министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис.

Летом следующего года в Литве начнет действовать электронная система оплаты дорог, будет проводиться удаленный сбор средств. Коммерческий транспорт будет платить за преодоленное расстояние.