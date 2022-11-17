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В четверг Сейму планируется представить поправки к Закону об образовании, которые изменят действующий порядок тестов успеваемости в школах: они станут обязательными для четвертых и восьмых классов, а с 2025 года будет введен минимальный балл для десятиклассников.
Предлагаются изменения в образовании: десятиклассникам нужно будет набрать минимум 4 балла
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Министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене отмечает, что обязательные проверки в младших классах позволят раньше выявить пробелы и своевременно оказать помощь ученику, а также снимут огромную нагрузку с выпускных экзаменов.

Поправки, подготовленные Министерством образования, предусматривают, что национальные тесты достижений будут проводиться по окончании начального образования, первой части программы основного образования и программ основного образования, то есть в четвертом, восьмом и десятом классах. В шестом классе больше не будет тестирования.

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В настоящее время национальные тесты успеваемости проводятся для учащихся четвертого, шестого и восьмого классов, но они не являются обязательными. Обычно в них участвует около 96% учащихся общеобразовательных учреждений страны.

Согласно новым поправкам, десятиклассники будут получать базовое образование не только после завершения основной образовательной программы, но и при сдаче основных образовательных достижений с удовлетворительными оценками, то есть не менее чем на четыре балла.

Это положение будет распространяться на тех, кто с 2025 года будет заканчивать десятый класс школы - второй класс гимназии, поэтому изменения будут актуальны уже для нынешних восьмиклассников.

С учебного года периода 2029-2030 годов балл увеличится до пяти.

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