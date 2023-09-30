Предлагают разрешить: не вывешивать национальный флаг на пустых домах по праздникам

В случае одобрения Сеймом, в законе сохранится положение о том, что в праздничные дни флаг Литовского государства поднимается над зданиями государственных институтов и учреждений, самоуправлений, а также других учреждений, предприятий и организаций, независимо от их форм собственности, а также над жилыми домами, "за исключением жилых домов, в которых не проживают постоянно".

Депутат Сейма Стасис Туменас считает, что логичнее было бы включить в закон обязанность поднимать государственный флаг над домом, где человек задекларировал свое место жительства. "Я согласен, что флаги должны быть подняты на тех домах, где живут люди, где есть учреждения. Однако с юридической точки зрения, возможно, более точным было бы написать "где вы задекларировали свое место жительства". На мой взгляд, минусом этого законопроекта является то, что мы ищем способы помочь тем людям, у которых много имущества – домов, построек, дач. Они как будто хотят, чтобы старосты не наказывали тех людей, которые там не живут, но имеют собственность и не поднимают флаги в праздники. Когда едешь по Литве, особенно во время таких праздников, как 16 февраля, грустно видеть, что в деревнях мало флагов. Либо усадьба пустует, либо люди равнодушны, либо куплено жилье, но люди там не живут", заметил С.Туменас, выступая на трибуне Сейма.