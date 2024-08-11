Предлагают меры по борьбе с наркотиками в школе: родители уже нанимают юристов

В свою очередь Министерство внутренних дел называет это предложение лихорадочным и предлагает алгоритм для действий, который до конца разработают в этом году.
„Государство должно взять ответственность на себя, чтобы дети были в безопасности, когда находятся в школе“, – сказал депутат Андрюс Мазуронис.
Эту инициативу выдвинули члены фракции Партии труда.
„Вчера я говорил с своим 17-летним сыном, он сказал, что знает 15 мест, где можно купить наркотики в Вильнюсе. Это нормально? Мне кажется, что нет“, – сказал Мазуронис.
Президент Литовской ассоциации школ Дайнюс Жвирдаускас заметил, что у школ нет служащих, которые смогут проверять вещи.
„Кто сможет это делать? Учитель, классный руководитель, дежурный или социальный педагог?“ – вопрошал он. Мазуронис сказал, что идея такая: полиция будет приезжать без предупреждения и без разрешения родителей, но с разрешения представителей Службы по правам детей проверять вещи и шкафчики. Цель проверок – выяснить, нет ли в школах запрещенных вещей.
„Мне кажется, это нормальная практика, ничего плохого нет. Автомобили могут останавливать, проверять, нет ли в машине у взрослых открытых бутылок с алкоголем“, – заметил депутат.
Жвирдаускас поднял вопрос, на самом ли деле полиция должна тратить свое время на проверки в школах – есть и более серьезные преступления, хватит ли мощностей.
Министерство науки, образования и спорта также скептически относится к этому вопросу, его интересует: чьи это вещи, будут ли проверять и средства личной гигиены.
„Надо уметь распознавать, что это за вещества, какие из них опасны. Надо знать, что ищешь. Наконец, некоторые психоактивные вещества занимают мало места: положил в ручку вместо второй капсулы и все. Так что, каждую ручку разбирать?“ – вопрошал вице-министр Игнас Гайжюнас.
Сейчас в школе могут проверять вещи у детей, если об этом идет речь в договоре между школой и родителями.
„Мы встречались с представителями муниципалитетов, мы видели, что проблему решают по-разному: одни разрешают проверять, другие - нет“, – сказала представитель Департамента по контролю за наркотиками, табачными изделиями и наркотиками Аушра Желвене.
Однако, если в школу приезжает полиция, она может проверять вещи без дополнительных разрешений.
Нет сомнений в том, что если поправки будут приняты, это вызовет возмущение у родителей. Уже сейчас некоторые родители обращаются к юристам.
„Есть случаи, когда школы обвиняют в использовании избыточных мер в отношении учеников. В таких случаях школы боятся вызывать полицию“, – сказал Жвирдаускас.
„Одно лишь знание, что может быть проведена проверка, будет действовать как профилактика. Шкафчики в школах не могут и не должны быть островком безопасности“, – считает Мазуронис.
Вице-министр ВД Агнета Ладек сказала, что предложение неудачное, от бессилия, незнания, как решить проблему.
По ее словам, было бы лучше, если бы все школы действовали по одному алгоритму, который сейчас разрабатывают.