Предлагают меры по борьбе с наркотиками в школе: родители уже нанимают юристов

В свою очередь Министерство внутренних дел называет это предложение лихорадочным и предлагает алгоритм для действий, который до конца разработают в этом году.

„Государство должно взять ответственность на себя, чтобы дети были в безопасности, когда находятся в школе“, – сказал депутат Андрюс Мазуронис.

Эту инициативу выдвинули члены фракции Партии труда.

„Вчера я говорил с своим 17-летним сыном, он сказал, что знает 15 мест, где можно купить наркотики в Вильнюсе. Это нормально? Мне кажется, что нет“, – сказал Мазуронис.

Президент Литовской ассоциации школ Дайнюс Жвирдаускас заметил, что у школ нет служащих, которые смогут проверять вещи.