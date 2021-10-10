Предлагают изменить порядок выдачи "паспорта возможностей": Минздрав Литвы предоставил свой ответ

В своем обращении к министру Арунасу Дулькису Antėja laboratorija указала, что надежнее всего будет выдавать "паспорт возможностей" только после проведения количественного теста на антитела, который определяет новейшие антитела класса IgG.

"Количественное тестирование на антитела проводится для оценки их уровня после заболевания COVID-19 или после вакцинации. В ответ вырабатываются различные классы антител как во время болезни, так и после вакцинации. Следовательно, как количественные тесты только на IgG, так и количественные тесты на IgG, IgM и IgA подходят для проверки иммунного ответа для получения "паспорта возможностей"", - заявили в Министерстве здравоохранения.

Опасаются распространения инфекции

По словам Эгле Марцюшкене, консультанта врача лаборатории Antėja laboratorija, после COVID-19 в организме человека начинают вырабатываться антитела класса IgM, только позже появляются антитела класса IgG, которые остаются в организме более длительное время.

Таким образом, в случаях, когда проводятся общие тесты на антитела (IgG, IgM и IgA), а ответ на антитела IgM положительный, человек все еще может болеть, не зная об этом, сказала она.

"После получения положительного результата общего теста на антитела мы не можем исключить, что у человека может быть начальная бессимптомная стадия заболевания2, - подтвердила BNS Э. Марцюшкене.

"Мы опасаемся, что те, у кого общий положительный результат теста на антитела, идут в общество, неправильно носят маски или вообще не носят, и они могут распространить вирус", - добавила она.

По словам врача, выдача "паспорта возможностей" такому человеку подразумевает риск заражения другого человека.

"Мы не говорим, что тест плохой, он хорош в самом начале, когда есть подозрение на инфекцию", - сказала Э. Марцюшкене.

Не видят проблемы

Аурелия Жвирблене, профессор Института биотехнологии Вильнюсского университета, говорит, что большинство лабораторий уже проводят тесты на антитела класса IgG, а не на всю их группу.

"Я просто не вижу проблемы, потому что подавляющее большинство лабораторий обнаруживают антитела класса IgG. (...) Я не понимаю этого предложения", - сказала А. Жвирблене.

Она также сказала, что во время этой коронавирусной инфекции "антитела IgM появляются намного позже, они не появляются во время заражения", поэтому шансы, что человек заразит другого, очень небольшие.

"Этот вирус ведет себя очень странно, те антитела IgM, которые должны быть самыми ранними, которые появляются на третий или пятый день при других заболеваниях, и которые делают человека потенциально заразным (...) В этом случае антитела IgM возникают довольно поздно, примерно через две недели, вместе с IgG по факту", - сказала профессор ВУ.

"Очень маловероятно, что человек заразится", - добавила она.

В настоящее время "паспорт возможностей" можно получить в Литве не только переболев, когда болезнь была подтверждена с помощью ПЦР-теста или теста на антитела после болезни, но также после вакцинации или регулярного тестирования.