Предлагается внести ряд изменений в ПДД: новое определение безопасного расстояния, новые знаки

Если на дороге сломался автомобиль или остановился там, где стоять нельзя, уже сейчас водители должны ставить аварийный знак (в городе в 25 м от машины, а за городом - в 50 м). Однако в проекте есть еще одна ситуация:

„Если в машине не работают аварийные огни, а приходится останавливаться там, где это делать нельзя, или произошло ДТП, если машина стоит там, где остановившийся автомобиль другие участники движения увидят на расстоянии от 100 м, то требуется устанавливать аварийный знак на дороге: в населенных пунктах – не ближе 25 м к машине, за городом – не ближе 50 м. Если в темное время суток в машине не горят габаритные огни (не важно все или нет) и не работают аварийные огни, то ехать можно, только прикрепив сзади машины аварийный знак“.