Предусматривающие это поправки в Кодекс об административных правонарушениях зарегистрировал член фракции Сейма TS-LKD Миндаугас Скритульскас вместе с другими депутатами.

Если Сейм утвердит эту поправку, "за крики, свист, громкое пение или игру на музыкальных инструментах, других звуковых устройствах или другие шумные действия на улицах, площадях, в парках, на пляжах, в общественном транспорте и других общественных местах, а также в вечернее время (с 19.00 часов до 22.00) и в ночное время (с 22:00 до 7:00) - и в жилых помещениях, на предприятиях, в учреждениях или организациях, когда это нарушает покой, отдых или работу физических лиц" , то виновные получат штраф в размере от 80 до 300 евро, а в повторных случаях - от 300 до 500 евро.

В настоящее время это влечет за собой штраф в размере от 20 до 80 евро, а подобное административное правонарушение, совершенное неоднократно, влечет за собой штраф в размере от 80 до 300 евро.

"Однако впервые нарушившего правила штрафуют на половину минимального штрафа, то есть всего на 10 евро, и владельцы баров часто злоупотребляют этим, когда другим работникам клуба "поручают" составить протокол об административном правонарушении, чтобы оно рассматривалось как первое, и штраф был минимальным", - отмечает инициатор проекта М. Скритульскас.

В Кодексе об административных правонарушениях он также предлагает определить, что ответственность за такие шумные действия несет и руководитель предприятия, учреждения или организации, помещение которого используется для совершения правонарушения. Это повлечет за собой штраф в размере от 300 до 500 евро, а в повторных случаях - от 500 до 700 евро. В настоящее время руководители компаний не несут такой ответственности.

Ожидается, что предлагаемое увеличение штрафов и установление ответственности руководителя юридического лица будет иметь сдерживающе-профилактический эффект и в то же время положительно скажется на качестве жизни и отдыха граждан.

По словам М. Скритульскаса, жители старых районов больших городов, а также жители улицы Й. Басанавичюса в Паланге сталкиваются с шумом баров и кафе в тихие часы (после 22:00). По его словам, с начала текущего года до 1 сентября из-за шума в Паланге, ул. Й. Басанавичюса зарегистрирован 401 протокол, сотрудниками милиции составлен 131 протокол об административном правонарушении за нарушение общественного порядка.

"Однако, по словам самих полицейских, штрафы, налагаемые из-за их небольшого размера, не действуют как сдерживающая мера пресечения", — говорит автор проекта.