Предлагается решение, благоприятное для жителей с жилищными кредитами

В целях облегчения финансовых сложностей жителей, связанных с ухудшением финансового положения по причине увеличившихся процентных ставок, такие поправки к Закону о налоге на доходы физических лиц зарегистрировали члены парламентской фракции Союза крестьян и зеленых Литвы Лигита Гирскене, Дейвидас Лабанавичюс, Гинтаутас Киндурис, Аушрине Норкене, Аурелиюс Верига, Гуода Бурокене и Валюс Ажуолас.

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По их словам, публично сообщается, что средний жилищный кредит в Литве составляет около 95 тыс. евро, а кредитами на покупку жилья в основном пользуются молодые семьи с детьми, повышенные процентные ставки существенно влияют на финансовые возможности, покупательную способность этих людей.

"Менее чем за год стоимость банковских процентов для большинства дебиторов увеличилась в среднем более чем на 250 евро в месяц. Это большая сумма для бюджетов молодых семей", - говорят авторы проекта, отмечая, что в настоящее время цены на основные товары и продукты питания и инфляция значительно выросли.

По данным авторов поправок к закону, для реализации проектов потребуется дополнительно 130 млн. евро, которые, по их мнению, можно было бы получить за счет дополнительного налогообложения банков.

В настоящее время законом предусмотрена возможность при декларировании полученных доходов вычесть с дохода проценты за одну из единиц жилья, если жилье было приобретено до 1 января 2009 года.