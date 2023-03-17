Предусматривающие это поправки к Закону о пенсионных накоплениях зарегистрировали члены парламентской фракции Партии труда Ева Качинскайте-Урбонене, Вайда Гирайтите-Юшкявичене и Валентинас Букаускас.

В случае одобрения Сеймом закон будет предусматривать, что участник пенсионного фонда сам будет выбирать вид пенсионной выплаты, которую он хотел бы получить, независимо от размера накопленных активов.

"В настоящее время размер периодических пенсионных выплат часто не удовлетворяет участников пенсионных фондов. Особенно люди с низкими доходами часто больше не хотят участвовать в пенсионных накоплениях, но они не имеют права делать это свободно, если не накопили достаточного количества средств", - говорит член Сейма Ева Качинскайте-Урбонене.

По ее словам, действующий в настоящее время порядок создает дискриминационные условия для участников накоплений в использовании их денег.

По словам инициаторов проекта, принятие предлагаемого проекта даст возможность пенсионерам улучшить свое материальное положение.

Предлагается, чтобы поправки к Закону о пенсионных накоплениях вступили в силу с 1 января 2024 г.

В настоящее время участнику, на имя которого в пенсионном фонде накоплено более 5 тыс. евро, но менее 10 тыс. евро, выплачиваются периодические пенсионные выплаты.