Предлагается продлить запрет на ретрансляцию российских и белорусских каналов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Nulaužti televizijos kanalai Rusijoje. E2w/Spook twitter/Telegram nuotr.
Nulaužti televizijos kanalai Rusijoje. E2w/Spook twitter/Telegram nuotr.
Правительство поддерживает предложение продлить запрет на ретрансляцию программ российских и белорусских каналов.

На данный момент предусматривается, что последнее ограничение будет действовать до 1 октября 2024 года. В инициированных Минкультом поправках к законам предлагается продлить запрет на неограниченное время и предусмотреть, что эти ограничения будут действовать до тех пор, пока в Национальной стратегии безопасности Россия и Беларусь будут считаться странами, представляющими опасность и угрозу для Литвы.

"Предлагается продолжать применять меры, ограничивающие распространение информации, угрожающей национальной безопасности Литвы, и защищающие литовское общество от дезинформации и других манипуляций публичной информацией", - говорится в справке Правительства.

После одобрения Кабинета министров вопрос о продлении запрета будет перенесен в Сейм.

В сентябре прошлого года парламент продлил запрет на ретрансляцию и распространение в интернете радио- и телепрограмм компаний, созданных, прямо или косвенно управляемых, контролируемых или финансируемых Россией либо Беларусью. Исключение касается только каналов, распространяемых странами Европейского союза (ЕС).

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии