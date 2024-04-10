Предлагается продлить запрет на ретрансляцию российских и белорусских каналов

На данный момент предусматривается, что последнее ограничение будет действовать до 1 октября 2024 года. В инициированных Минкультом поправках к законам предлагается продлить запрет на неограниченное время и предусмотреть, что эти ограничения будут действовать до тех пор, пока в Национальной стратегии безопасности Россия и Беларусь будут считаться странами, представляющими опасность и угрозу для Литвы.