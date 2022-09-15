Соответствующую поправку к Уставу Сейма намерен представить в четверг заместитель старосты правящей фракции консерваторов Андрюс Вишняускас.
Если Сейм одобрит, жилое помещение в гостинце Сейма будет предоставляться "только члену Сейма, не имеющему и в последние пять лет до дня подачи просьбы не имевшему на правах собственности жилое помещение на территории Вильнюсского городского самоуправления и не дальше, чем в 25 км от административной границы Вильнюсского городского самоуправления".
Предлагается, чтобы новое положение вступило в силу с 31 декабря этого года.
Сейчас Устав Сейма предусматривает возможность предоставлять членам Сейма, имеющим недвижимость в Вильнюсе и его окрестностях, жилье в гостинце парламента. По мнению авторов поправки, такая "практика нечестна и неправильна не только в отношении других членов Сейма, но и налогоплательщиков".
Новостной портал ЛРТ сообщил, что сейчас гостиницей Сейма пользуются четыре парламентария от оппозиции, которые имеют имущество в Вильнюсе и его окрестностях.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Новые рейтинги – первые признаки влияния энергетического кризиса
Новые рейтинги показывают, что снижается доверие к...
Из списка школьных пособий изъят учебник по русскому языку неподходящего содержания
Из списка школьных пособий изъят учебник по русскому...
Премьер Литвы назвала цену на газ: будет в два раза выше
Несмотря на то, что недавно казалось, что 100 евро за МВт...
Получившего травму мужчину в Ширвинтской больнице приняли пьяные врачи
Сообщается, что 22 августа получившего травму ноги...
Темная сторона туризма, о которой обычно никто не задумывается
Знаете ли вы, что для того, чтобы компенсировать свой...