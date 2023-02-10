Однако потерпевший должен изъявить пожелание быть уведомленным о будущем кратковременном освобождении осужденного.

Предусматривающие это поправки к Кодексу исполнения наказаний и Уголовно-процессуальному кодексу, которые в четверг Сейму представил член Фракции демократов "Во имя Литвы" Витаутас Бакас, после внесения одобрили 68 членов Сейма, никто не голосовал против, воздержались 2 парламентария. Планируется, что в зал Сейма они вернуться 28 марта.

На подготовку поправок в кодексы парламентария побудило то, что иногда осужденные, временно освобожденные из мест лишения свободы, стремятся встретиться со своими жертвами, в результате чего потерпевшие чувствуют себя небезопасно и испытывают стресс. По словам В. Бакаса, подобных ситуаций можно было бы избежать, если бы потерпевший располагал информацией об освобождении осужденного из пенитенциарного учреждения.

В настоящее время в Кодексе исполнения наказаний и Уголовно-процессуальном кодексе предусмотрено, что потерпевший извещается только об освобождении осужденного или его побеге из учреждения лишения свободы. Однако такие положения не применяются при временном освобождении осужденного.

Согласно действующему законодательству, осужденные, отбывающие наказание в местах лишения свободы, имеют право на краткосрочные поездки, т.е. для работы, учебы, ресоциализации, а также по важным причинам.