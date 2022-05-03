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В Литве зарегистрировано почти 50 000 военных беженцев из Украины, почти 20 000 из них – несовершеннолетние. В некоторых муниципалитетах сейчас ограничивается расселение беженцев из-за нехватки мест в детских садах и школах. Об этом в передаче на ЛНК сказал мэр Друскининкай Ричардас Малинаускас.
Lenkijos-Ukrainos pasienis
Lenkijos-Ukrainos pasienis
© Reuters / Scanpix

Он сказал, что по размеру муниципалитета у них поселилось большое число украинцев.

"Сейчас в Друскининкай живет около 600 человек, 177 из них - дети. 156 из них пошли в школу, 21 - посещают детский сад. По размеру муниципалитета это много. Сегодня все свободные места заполнены. Самоуправление дополнительно создало условия, поэтому сможет принять еще около 40 детей в школу", – заметил Малинаускас.

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По его словам, вопрос трудоустройства беженцев решается по-разному. Одни ищут работу, другие - нет.

"Думаю, желание должно быть и с их стороны, надо хотеть работать", – сказал Малинаускас.

На прошлой неделе сообщалось, что беженцам в Паланге надо решать вопрос переезда. В Друскининкай, по словам мэра, таких проблем пока не было.

"Большинство украинцев у нас арендует жилье. Не было пока таких проблем, чтобы их выселяли на улицу или нет жилья для аренды", – tзаметил Малинаускас.

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