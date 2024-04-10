Празднование Дня защиты детей с этого года переносится на май

"Видя преступления, совершаемые в Украине против мирных людей, детей, родителей, бабушек и дедушек, зная, что там убивают и похищают детей, отмечать День защиты детей вместе с Россией было бы просто аморально. Потому что сегодня необходимо защищать детей именно от российской агрессии", - в распространенном службой сообщении цитируется глава ведомства Илма Скуодене.

"1 июня отмечают такие страны, как Россия, Северная Корея, Китай и некоторые постсоветские государства. Стало ясно, что мы не можем отождествлять себя с бывшей оккупанткой и установленной ею датой", - подчеркнула И. Скуодене.

Служба также подчеркивает, что май уже объявлен месяцем семьи – в первое воскресенье мая отмечается День матери, а в первое воскресенье июня – День отца.