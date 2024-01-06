Праздник Трех королей в разных городах Литвы: в одном из городов можно увидеть даже верблюда

Вильнюс
Рождественский период в Вильнюсе увенчается театрализованным шествием Трех королей, концертом на Кафедральной площади и праздником для всей семьи во дворе Вильнюсского дома учителей в субботу, 6 января.
Торжественное шествие Трех королей начнется в 16:00 ч. у ворот Зари. Трехметровые фигуры королей — Каспара, Мельхиора и Балтасара — пройдут по улицам Старого города столицы в сопровождении многочисленной свиты. Короли отнесут свои дары к рождественскому вертепу на Кафедральной площади и пожелают жителям Вильнюса благополучного года. Всех жителей и гостей столицы также приглашают следовать за сияющей звездой.
Во время шествия возможны небольшие ограничения движения транспорта. В 16.30 ч. на Кафедральной площади состоится праздничный концерт, на котором хор ARTyn исполнит рождественские гимны и другие известные произведения.
Позднее Три короля придут во двор Дома учителя, где с 18.00 ч. будет проходить праздник для всей семьи "До свидания, Елочка". Участникам будет предложено символически попрощаться с живыми елками, во дворе будет ждать специальная машина, которая заберет деревца на переработку.
Праздничное настроение участникам мероприятия подарят анимационная команда Gyvieji žaislai ("Живые игрушки") и маленькие актеры театральной студии Bats ("Летучие мыши") Вильнюсского дома учителей. Участники также смогут увидеть специальную музыкальную интерактивную программу детского театра "Театрюкас", в которую войдут веселые песни и игры.
Каунас
6 января, в 15 ч. шествие Трех королей начнется от каунасского храма Св. Архангела Михаила и по аллее Лайсвес, ул. Вильняус пройдет до Ратушной площади.
Около главной елки состоится театрализованное приветствие "Три короля явились – весь мир запел". Веселье продлится в зале Каунасского учебного центра пищевой промышленности и торговли, на ул. Вильняус, 42, где в 17 ч. начнутся народные танцы с коллективом Kauno bandonija. Вход бесплатный. Участвуют фольклорные ансамбли: Žaisa, Alda, Gadula, Piliarožė, Ratilėlis, Jotija, Kauno bandonija.
Шяуляй
6 января, в 13 ч. по главным улицам города пройдет театрализованное шествие Трех королей. Трехметровых Трех королей будут сопровождать Овечки, Ослик, Бычок и Верблюд, все персонажи созданы художницей Редой Уогинтене. Верблюд будет длиной 2,5 и высотой 2 м. Путь к младенцу Иисусу участникам шествия будет указывать Вифлеемская звезда.
Начало шествия - Шяуляйский центр культуры в сторону Каштановой аллеи по ул. Вильняус до сквера у городского муниципалитета, где короли поднесут дары Иисусу.
Паневежис
Торжественное шествие состоится и в Паневежисе. Оно начнется в 12 ч. около Паневежского центра культуры по ул. Кранто до площади Свободы. Там дойдет до главной елки, оттуда по ул. Васарё 16-осёс, по ул. Республикос к рождественскому вертепу и назад к центру культуры. В 16 ч. в центре культуры состоится концерт Senjorų kalėdos.
Алитус
В Алитусе шествие состоялось 5 января, в 12 ч.
Паланга
Жители Паланги 6 января у рождественской елки простятся со старым годом. Сюда прибудут и Три короля, которые благословят собравшихся и пожелают счастливого нового 2024 года. В полдень в палангском храме Вознесения Святой девы Марии состоится служба. В 12.45 ч. горожан и гостей города приглашают принять участие в шествии от храма до елки, а в 13 ч. начнется праздник Трех королей с участием коллективов Bočiai и Banguolis.
Мариямполе
6 января, в 16.45 ч. жителей Мариямполе поприветствуют Три короля. Костюмы королей созданы режиссером любительского театра Kuparas Бируте Лабутите. От храма Св. Архангела Михаила шествие в сопровождении детского фольклорного ансамбля Žolynukai пройдет до площади Й.Басанавичуса к рождественскому вертепу.
Утена
Жителей и гостей Утены приглашают на праздник "Три короля явились – весь мир запел", который состоится 6 января, в 13.00 ч., на площади перед Утенским центром культуры (ул. Аушрос, 49). Участвует фольклорный ансамбль Davila. В 14 ч. состоится спектакль "Счастье и бегемот" в Большом зале центра (цена билета 4 евро).
Жителей просят приносить на площадь елки и еловые лапы.