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В Валькининкай (Варенский район) спустя два года снова прошел праздник строчков. Одни этот гриб считают условно съедобным, другие ядовитым.

На латыни гриб называется Gyromitra esculenta, это связано с тем, что ранее в Европе этот гриб часто использовали в пищу.

В Дзукии и вообще на территории Литвы эта традиция сохранилась, строчки используют в пищу. Эти грибы собирают ранней весной.

1,5 кг строчков стоят 8 евро.

Тарелка супа из крапивы со строчками - 4 евро.

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