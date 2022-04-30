На латыни гриб называется Gyromitra esculenta, это связано с тем, что ранее в Европе этот гриб часто использовали в пищу.
В Дзукии и вообще на территории Литвы эта традиция сохранилась, строчки используют в пищу. Эти грибы собирают ранней весной.
1,5 кг строчков стоят 8 евро.
Тарелка супа из крапивы со строчками - 4 евро.
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