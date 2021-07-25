Праздник моря: алкоголь лился рекой, об опасности вируса позабыли

В пятницу некоторые гости фестиваля были настолько расслаблены, что даже не ориентировались в пространстве: одни захотели поплавать в Данге, другие - прыгать с катамаранов в воду. Позже выяснилось, что поводом для веселья стал алкоголь.

Веселье продолжилось и в субботу. В этот день многих пьяных отдыхающих на пляже Клайпеды пришлось наказывать, а некоторых даже попросили покинуть пляж.

Заместитель директора государственного учреждения "Клайпедские пляжи" Александрас Сиакки заявил, что в субботу на отдых у моря приехали в основном гости из других городов. "Я уже различаю клайпедчан, и они сильно отличаются от приезжих.

Клайпедчане и дисциплинированнее, и осторожнее купаются, не употребляют спиртные напитки в запрещенных местах. Я даже могу отличить жителей нашего города по купальным костюмам. В субботу к морю пришли в основном приезжие", - сказал А. Сиакки.

Проехав по берегу моря от северной пристани до Memel Nord в деревне Куклишкес, довелось заметить, что многие люди употребляют спиртные напитки, приносят четвероногих домашних животных или не присматривают за своими купающимися детьми.

Больше всего удивил квартет взрослых мужчин, пьющих водку. Объяснив, что это запрещено делать на морском побережье, которое является общественным местом, спасатели столкнулись с неожиданным препятствием - мужчины были глухонемыми. Хотя они жестами указали, что не собираются плавать, им жестами объяснили, что придется вылить водку или покинуть пляж. Мужчины выбрали второй вариант.

Две пожилые, которые, по словам других отдыхающих, уже выпили две бутылки крепкого алкоголя, также попросили покинуть пляж. Сначала они защищались, говорили, что ни капли не выпили, но когда предупредили, что будет вызвана бригада полиции, которая проверит их трезвость, люди удалились.

В то же время житель Паневежиса, который уже "повеселился", набросился на спасателей за то, что они помешали отдыху, и не имели права будить его. Розовый напиток в одноразовом стакане он назвал вишневым соком, который позже "превратился" в испанское вино. Однако мужчина отказался покидать пляж. Он не прислушивался к просьбам ни друга, ни жены. Мужчина предупредил спасателей, что им несдобровать, когда он вернется в Паневежис. Только после долгих переговоров близкие вывели мужчину.