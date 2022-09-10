В состязаниях участвовали 15 команд. Во время состязаний в лесу собрали больше 55 кг мусора и всего 2,123 кг грибов – это новый антирекорд состязаний.
Команда победителей получила не только традиционный приз кубок мастера по керамике Пятраса Преткялиса, но и бутылку тайваньского виски от представительства Тайваня.
В этом году была дисквалифицирована команда многолетних чемпионов из Тракайского района Krembliаi. Уже не первый год были подозрения, что гости состязаний привозят грибы с собой и выдают за найденные в Дзукии, но до сих пор не было доказательств. На этот раз команда Krembliai принесла немало очень крупных и сочных лисичек, которых в Дзукии практически нет, а те, что можно найти - сухие.
Кубок чемпионата в этом году получила команда "Гриб грибу гриб", которая набрала 540 г грибов. Приз был вручен и команде "Внуки деда", собравшей больше всего мусора - 24 кг.
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