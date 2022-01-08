По данным Департамента статистики на субботу, ускорение распространения коронавирусной инфекции, зафиксированное эпидемиологами в Каунасе, достигает 90 процентов. Это количество новых случаев COVID-19, выявленных в городе за последнюю неделю (почти 20% от числа диагностированных).

В настоящее время болеет 3061 каунасец, выздоровели 61 648 человек, всего зарегистрировано 66 499 случаев.

В пятницу в Каунасе коронавирус выявили у 497 человек, но среднее число случаев в день за последнюю неделю составило 368. Средний показатель за последние две недели - 1342,1 новых случая. Год назад, точнее, согласно статистике, опубликованной 7 января 2021 года, показатель двухнедельной заболеваемости коронавирусной инфекцией в Каунасе достигал 1021,2 на 100 тысяч жителей, напоминает ELTA.

В пятницу сообщалось, что в столице заболеваемость коронавирусом за неделю увеличилась на 94,4 процента. Пятая часть тестов, сделанных в Вильнюсе на прошлой неделе.

Эпидемиологическая карта, составленная по показателям заболеваемости, на которой 60 литовских самоуправлений, теперь черная, за исключением единственного - Швенченского районного самоуправления, где относительно на 100 тыс. жителей за последние две недели было диагностировано 418 новых случаев заражения.