Праздничные выходные дни в Литве: сокращать, увеличивать или оставить все, как есть?

Позиции лидера

Депутат Сейма от правящей консервативной партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" (СО – ХДЛ), председатель парламентского комитета по социальным делам Миндаугас Линге указал на то, что Литва – один из лидеров стран Евросоюза по числу нерабочих дней.

"Если посмотреть на ЕС в целом, мы находимся среди лидеров – [наш показатель красных дней календаря] – мы на одной из самых высоких позиций. 17 выходных дней в году – это максимум. У нас их 16. Объективные факты говорят о том, что выходных дней у нас достаточно", – сказал он в эфире передачи.

По его словам, трехсторонний совет (совещательный орган, состоящий из членов профсоюзов, работодателей и представителей кабмина – Прим.) принял соглашение по поводу праздников.

"Если мы пытаемся ввести [в календарь] что-то новое, то тогда от чего-то отказываемся".

Депутат от Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ), член того же комитета по социальным делам Альгирдас Сисас обратил внимание на то, что некоторые красные дни календаря выпадают на выходные и каникулы, поэтому Литва точно не может заявлять о себе как о лидере по числу нерабочих дней.

"А сколько из этих праздничных дней являются рабочими днями?.. Нужно также иметь в виду, что режим труда и отдыха – это и отпуска. Сколько их у нас в Литве в сравнении с другими странами-членами ЕС? Таким образом, получается, что мы находимся не в числе лидеров, а среди стран с наименьшим количеством праздничных дней.

Если все сбалансировать, получится среднее значение (в среднем по ЕС – Прим.). Я не был сторонником 2 ноября как нерабочего дня. <...> Но это неустанное желание угодить определенным группам избирателей… у депутатов Сейма этого не отнять. <...> Однако я полагаю, что сейчас есть определенный баланс", – говорит политик.

Кто страдает?

Глава конфедерации профсоюзов Инга Ругинене не считает, что праздничных дней в Литве слишком много.

"Безусловно, я солидарна с А. Сисасом. Если смотреть праздничные дни в целом, когда в западноевропейских странах есть отдельные праздники для регионов, мы, конечно, не лидеры. Но я думаю, что сегодня мы созрели для фундаментального обсуждения этого вопроса. И если немного отойти от различных государственных праздников, выходных дней, то в основном следует поднять вопрос о ежегодном отпуске, который у нас, к сожалению, составляет лишь минимум того, что установили страны ЕС", – сказала она.

И. Ругинене подчеркнула, что в некоторых странах ЕС у трудящихся есть от 24 до 26 дней отпуска, а в Литве только 20.

В свою очередь президент Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс высказался против увеличения числа выходных. Он считает, что в будущем это может подорвать конкурентоспособность Литвы как государства.

"Это вопрос о том, хотим ли мы быть конкурентоспособными в будущем? Хотим ли мы, чтобы наш ВВП продолжал расти самыми быстрыми темпами в ЕС?» – сказал предприниматель в ходе программы.

Он отметил, что 9% всех промышленных предприятий, входящих в конфедерацию, работают 24 часа в сутки практически круглый год.

«Каждый выходной день удваивает затраты. <...> Мы должны использовать действительно сбалансированный подход, если мы увеличиваем количество праздников, то мы должны уменьшить количество выходных дней. У нас есть золотая середина, и расширять ее дальше – значит выходить из контекста", – парировал он утверждения главы объединения профсоюзов.

Литва – чемпион по количеству переработок?

И. Ругинене и А. Сисас также отметили, что литовцы много перерабатывают. В этом отношении Литва выделяется на фоне других стран ЕС.

"Здесь мы являемся лидерами. Мы не работаем по восемь часов, мы работаем и по десять, и по 11, и по 12 часов. Нужно видеть всю картинку целиком. Господин Янулявичюс очень радуется результатам производства, но это [заслуга] и руководителей, и работников… Они работают сверхурочно, кто-то платит им за это, кто-то – нет, кто-то показывает это, кто-то нет. Но исследования говорят о том, что трудящиеся Литвы всегда работают дольше, нежели прописано в нашем Трудовом кодексе", – подчеркнул депутат-соцдем.

Глава конфедерации профсоюзов, помимо прочего, указала на то, что и плоды бурного роста экономики и зарплат обусловлены переработками.

"Хвастаются тем, что зарплаты растут очень быстро… Так если мы сравниваем среднюю зарплату, которая растет на 10-12% каждый год, я хочу рассказать вам, почему она растет. А растет она за счет ненормированных рабочих дней – люди сверхурочно, ночью, в те же выходные, и во время праздников. И зарплату они соответственно получали по несколько иным ставкам", – отчеканила гостья программы.

Новые предложения

Как известно, сегодня идут дискуссии по вопросу 1 мая. Некоторые политики предлагают вычеркнуть его из списка праздников, но в качестве компенсации добавить его как дополнительный день к ежегодному отпуску.

В. Янулявичюс такую инициативу поддерживает, но делает оговорку.

"Я не вижу здесь особой разницы. Мы можем оставить его, а можем изменить. Важно, чтобы сохранился баланс – чтобы не было бесполезных праздников. Потому что каждый простой – это невыплаченные налоги, незаработанный людьми доход. <...> Все эти праздники разбалансируют ритм производства. В такое время мы видим рост статистики преступлений", – поделился своими соображениями глава конфедерации промышленников.