"Я одна из волонтеров, собиравших подписи, сегодня мы подали обращение к президенту с просьбой о поддержке и защите от возможных межрелигиозных споров. Мы собрали подписи, чтобы показать, что в вопросе войны в Украине мы действительно против, мы поддерживаем руководство церкви", - сказала Валерия Алеева журналистам после посещения Президентского дворца в пятницу.

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Викарий Виленско-Литовской епархии епископ Тракайский Амвросий заявил, что собранные подписи свидетельствуют о том, что и верующие, и православные священники, и епископы осуждают войну в Украине.

"Есть изложение позиции, поддержка Литовского государства и подтверждение того, что мы - граждане Литвы, которые поддерживают нашу страну, Литву, молятся за нее. Мы видим, что то осуждение войны, которое сейчас высказывается на уровне и мирян, и священников, и епископов, ясно, повторяется не раз, а все обвинения, которые пытаются предъявить, совершенно неприемлемы, ложь и манипуляция", — сказал епископ Тракайский.

В обращении, подписанном православными мирянами и переданном президенту, выражается озабоченность "неоправданными нападками на Православную Церковь в Литве", а также поддержка позиции митрополита Виленского и Литовского Иннокентия, который "безоговорочно осуждает войну и агрессию против Украины".

В обращении также осуждается разделение Православной Церкви в Литве, отмечается, что она канонически связана с Московским Патриархатом. В обращении также содержится просьба к властям и обществу не допускать углубления религиозной и национальной розни.

Православная церковь в Литве объединяет около 120 тыс. верующих.

Глава Православной церкви в Литве митрополит Виленский и Литовский Иннокентий на минувшей неделе лишил священного сана четырех бывших священнослужителей, как утверждает епархия, за совершенные ими канонические преступления.

Лишенные священного сана бывшие священники критиковали вторжение России в Украину и поддержку этих действий Русской Православной Церковью. Они инициировали процесс перехода Православной Церкви в Литве из подчинения Московского Патриархата в подчинение Константинопольского Патриархата. Против этого возражает руководство Православной Церкви в Литве.

Православная церковь в Литве является одной из девяти традиционных религиозных общин страны. Она относится к Московскому Патриархату.