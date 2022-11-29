Так епархия отреагировала в понедельник на интервью премьер-министра информационному агентству "Укринформ", имевшее место несколько дней назад о том, что Литовская православная церковь, которая в начале войны занимала очень обоснованную позицию в отношении конфликта, позже "к сожалению, за очень короткое время передумала", уволив нескольких священнослужителей за критические замечаний в адрес патриарха Кирилла, который поддерживал Кремль в войне.

"Это утверждение не имеет ничего общего с действительностью. Виленско-Литовская епархия осудила войну, выступив с соответствующим заявлением, на следующий же день после ее начала, 25 февраля. За этим последовало заявление митрополита Виленского и Литовского Иннокентия от 17 марта, в котором прямо говорилось как об осуждении войны, так и о несогласии с патриархом Кириллом. Это заявление было замечено во всем православном мире", — говорится в заявлении православной епархии.

В нем отмечается, что "месяцем позже митрополит Иннокентий в новом заявлении подтвердил свою антивоенную позицию, то же самое в многочисленных интервью литовским СМИ неоднократно делал и викарий Виленско-Литовской епархии, епископ Тракайский Амвросий", при этом со своим обращением "в поддержку позиции митрополита Иннокентия и против войны выступили" тысячи мирян Виленско-Литовской епархии, подписи которых были собраны по всей стране и переданы президенту Литвы Гитанасу Науседе.

Однако, выступая перед журналистами в середине октября, епископ Амвросий не стал называть, кто, по мнению Литовской православной церкви, виноват в войне.

"Все на земле как большая семья. И когда люди ругаются, воюют, дерутся, вопрос - кто виноват в этой семье? (...). Говорить, что муж виноват, или жена, или дети, думаю, было бы ошибкой. Думаю, что виноваты те, у кого была цель, чтобы случилась эта война. А у кого есть такая цель, только Бог знает", — сказал тогда епископ.

В интервью "Укринформ" на прошлой неделе литовский премьер-министр также рассказала, что в начале войны встречалась с религиозными лидерами различных конфессий, в том числе православных, чтобы обсудить, какую поддержку религиозные общины могут оказать Украине и беженцам.

"Тогда Православная церковь сделала очень обоснованное заявление о том, что они чувствовали по поводу войны. К сожалению, они «передумали» за очень короткое время. Священнослужители, не согласные с позицией Московского Патриархата, были вынуждены покинуть Церковь", — сказала Шимоните, имея в виду отстранение от сана четырех священнослужителей, критиковавших кремлевское вторжение.

После того, как часть православных священников Литвы начала критиковать кремлевское вторжение, митрополит Иннокентий в конце июня лишил священного сана четырех священнослужителей. Они признаны совершившими канонические преступления.

Сами священники говорят, что такое решение в их отношении было принято именно потому, что они критиковали вторжение в Украину и поддержку этих действий РПЦ.

Православные также критикуют заявления премьер-министра о том, что русские православные составляют меньшинство верующих в Литве — по их данным, религия объединяет около 100 тыс. верующих. Они также утверждают, что, вопреки заявлениям премьер-министра, украинцы также посещают службы в их церквях.

"Такое утверждение свидетельствует о том, что г-жа премьер-министр либо введена в заблуждение, либо ей не предоставлена вся информация о сложившейся ситуации.В храмах Виленско-Литовской епархии молится много православных украинцев", - говорится в заявлении епархии.

В нем также отмечается, что большинство украинцев предпочитают богослужения, которые ведущиеся на церковно-славянском языке, а "для тех из них, кто хочет молиться на родном языке, проводятся регулярные богослужения на украинском", при этом "Патриарх Кирилл на этих богослужениях не поминается".

Из того, что было опубликовано в обсуждаемом интервью, "складывается впечатление, что в правительственных кругах недостает всесторонней и объективной информации о делах Православной Церкви в Литве", говорится в заявлении.

"Исправить это мог бы конструктивный диалог, к которому священноначалие Виленско-Литовской епархии призывает власти с начала войны на Украине", — подчеркивают представители православных.