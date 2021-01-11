"В пятницу мы решили, что до тех пор, пока продолжится карантин, до 31 января, не будем допускать прихожан к (совместной-BNS) молитве", – сказал BNS В. Моцкус.
По его словам, службы с середины декабря проходят в удаленном режиме, они транслируются по интернету из Пречистенского кафедрального собора (Кафедрального собора во имя Успения Пречистой Божией Матери). Он отметил, что проблемой является то, что верующие не могут принимать участие в таинстве причастия.
"Если смотреть с духовной стороны – продовольственные магазины никто не закрывал, поскольку без пищи тело жить не может. А без молитв, без причастия не может жить душа. Поэтому она постепенно слабнет. Проблема в том, что люди не могут принять причастие, но как есть, так есть", – сказал он.
Католическая Церковь Литвы сначала решила возобновить мессы с участием верующих с понедельника, но после критики на минувшей неделе изменила позицию. С середины декабря в католических храмах можно молиться частным образом, исповедоваться, или по договоренности со священником причащаться.
В Литве до 31 января действует введенный строгий карантинный режим. В этот период закрыты большинство магазинов, парикмахерские, ограничены передвижение и собрания людей.
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