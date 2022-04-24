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Миллионы православных христиан, а также староверов по всему миру в воскресенье, 24 апреля, отмечают Пасху.
Православные христиане во всем мире отмечают Пасху
© DELFI / Tomas Vinickas

Пасху по юлианскому календарю празднуют Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская, Болгарская и другие поместные православные церкви, напоминает Deutche Welle.

В Иерусалиме, в храме Гроба Господня полиция в этом году ограничила присутствие христианских паломников 4000 человек, опасаясь нарушений правил безопасности. В допандемийные годы этот показатель достигал 10 000 паломников.

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В пасхальном послании миторополит Виленский и Литовский Иннокентия призвал и дальше оказывать помощь украинцам, которые были вынуждены оставить свои дома и уехать из страны из-за войны.

"Принесём нашу радостную весть о воскресении Христовом к тем, кто особенно нуждается в наших добрых словах и делах, к тем, кто находится в больницах и тюрьмах, кто скорбит из-за утраты своих близких, кто лишился средств к существованию, кто не может прийти в храм. Будем и дальше помогать беженцам, прибывшим в Литву с многострадальной Украины. В этом благом деле принимают участие и монастыри, и приходы нашей Православной Церкви, клир и миряне, как и другие христиане и все отзывчивые сердцем люди. А делая добрые дела, будем благодарить Господа за все Им посланное нам без ропота, смятения и страха", - говорится в послании.

Православные христиане во всем мире отмечают Пасху
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Даты празднования Пасхи у католиков и православных обычно различаются, так как первые используют григорианский церковный календарь, вторые — юлианский.

Как правило, католическая и протестантская церкви отмечают Пасху раньше, чем православные, однако раз в несколько лет даты совпадают. В следующий раз это произойдет в 2025 году.

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