Православные христиане по всему миру встречают Рождество

В общей сложности более 200 млн христиан по всему миру относят себя к одной из поместных православных церквей (их насчитывается около трех десятков) - административно независимых, но единых в христианском вероучении. Большинство из них отмечают Рождество 7 января, по Юлианскому календарю.

Живут православные христиане преимущественно в Восточной Европе, однако праздник Рождества отмечают по всему миру - в том числе на Ближнем Востоке, где православие является одной из самых распространенных форм христианства.