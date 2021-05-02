Православные христиане по всему миру празднуют Пасху

Миллионы православных христиан в России и по всему миру в воскресенье, 2 мая, отмечают главный праздник христианской церкви - Пасху, или Светлое Христово Воскресение, посвященный воскрешению Иисуса Христа.

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл, поздравляя верующих в Москве, отметил, что в 2021 году праздник Пасхи несет надежду на преодоление пандемии коронавируса. "Пасха Нового Завета - это прохождение Господа и Спасителя сквозь врата смерти, увенчанное торжеством жизни. Воскресением Христовым побежден главный враг человечества - смерть. Нынешняя же Пасха особенная, и эта особенность заключается в надежде, что напасть пандемии тоже пройдет мимо и, оставив нам ряд важных уроков, все-таки покинет нас навсегда", - отметил патриарх в пасхальном обращении к православным.

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Патриарх Кирилл об опасности превращения власти в тиранию

Ранее, в предпасхальной проповеди 1 мая, патриарх Кирилл неожиданно жестко предостерег власть от превращения в тиранию. "Исполнение начальственных функций, которые требуют в том числе иногда ограничения свободы других, не может сопровождаться личной гордыней и превозношением, тогда власть становится тиранией", - подчеркнул глава РПЦ, добавив, что его слова касаются как церковной, так и светской власти.

Сколько православных в России и Германии

По данным ВЦИОМ, к православным христианам сегодня себя причисляют в России около 66% жителей. Для сравнения: в 2017 году таковых было 75% опрошенных. 6 процентов россиян называют себя верующими мусульманами, 1 процент - буддистами и протестантами.

В Германии, по данным Религиоведческой информационной службы REMID за 2018 год, проживают около двух миллионов представителей православных, восточно-христианских и Униатской церквей.

Даты празднования Пасхи у католиков и православных обычно различаются, так как первые используют григорианский церковный календарь, а вторые - юлианский. Как правило, католическая и протестантская церкви празднуют Пасху раньше, чем православные, однако раз в несколько лет даты совпадают. В следующий раз это произойдет в 2025 году.