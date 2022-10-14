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Православную церковь в Литве по-прежнему будет возглавлять митрополит Иннокентий, которого оставил на посту Священный Синод на заседании в четверг.
Vilniaus senamiestis
Vilniaus senamiestis
© DELFI / Laimonas Jankauskas

"Согласно принятому Синодом решению, владыка Иннокентий сохранит полномочия предстоятеля Православной Церкви в Литве и продолжит управлять вверенной ему Виленско-Литовской епархией", - информировали в пятницу представители Православной церкви в Литве.

Митрополиту Виленскому и Литовскому Иннокентию исполнилось 75 лет - в соответствии с существующими правилами, все архиереи Московского Патриархата обязаны по достижении 75-летия подать прошение об уходе на покой. Решение о принятии прошения или его отклонении принимает Синод.

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Предстоятели Русской Православной Церкви (РПЦ) выражают поддержку войне России против Украины, которая вызвала международную критику и рассмотрение возможных санкций Европейского союза против Патриарха Московского Кирилла, от которых Сообщество отказалось в последнюю минуту в июне из-за возражений Венгрии.

После того как часть литовского православного духовенства стала критиковать вторжение Кремля в Украину, митрополит Иннокентий в конце июня лишил священного сана четырех священнослужителей. Они признаны совершившими канонические преступления.

Сами священники говорят, что такое решение в их отношении было принято именно потому, что они критиковали вторжение в Украину и поддержку этих действий РПЦ.

Руководство Православной церкви в Литве утверждает, что осуждает развязанную Россией войну, что информировало об этом Москву, и поэтому отвергает обвинения со стороны отколовшихся священников.

Лишенные священного сана и некоторые другие литовские православные священнослужители просят Константинопольского Патриарха позволить Литве восстановить каноническое подчинение ему.

В ответ на эту ситуацию Православная церковь в Литве публично заявила о своем стремлении к большей автономии. Православный епископ Амвросий, который встречался с Кириллом, сообщил в июле журналистам в Вильнюсе, что получил положительную реакцию патриарха на предложение предоставить Виленской и Литовской епархии статус автономной церкви. Тогда епископ выразил надежду, что просьба будет рассмотрена на ближайшем заседании Синода, то есть в начале августа.

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