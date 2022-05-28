Православная церковь Литвы просит Московский Патриархат о самостоятельном статусе

Как заявила в субботу Литовская православная церковь, речь идет об особом статусе Церкви, близком к автономии.

Иннокентий назвал обращение в Московский Патриархат историческим событием. В настоящее время самостоятельными являются Православные Церкви в Латвии, Эстонии и Молдове, а также Русская Православная Церковь за пределами России.

Все эти Церкви самостоятельны в организации своей церковной жизни и принятии решений, но при этом сохраняют каноническую связь с Московским Патриархатом.

Просьба Иннокентия была принята к рассмотрению Священным Синодом Русской Православной Церкви, который 27 мая постановил сформировать соответствующую комиссию для решения вопроса.

По словам митрополита, это бы соответствовало статусу Православной церкви в Литве нынешней ситуации, так как и сегодня все решения ее руководство принимает самостоятельно.

"Наша церковь не из Москвы или России, а из Литвы, все решения, связанные с ее управлением, принимаются в Литве. Не имея абсолютно никаких финансовых связей с Московским Патриархатом, мы поддерживаем канонические и молитвенные отношения с Матерью-Церковью и остаемся верными русским традициям православного благочестия", — говорится в заявлении митрополита Иннокентия.

До сих пор Литовская Православная Церковь имела статус канонической епархии. Статус самостоятельной Церкви предоставляется по решению Архиерейского собрания патриаршим Томосом (указом о согласии).

Ранее Иннокентий отстранил от служения нескольких православных священников, когда они инициировали свое отделение от Московского Патриархата и решили обратиться к Константинопольскому Патриарху с просьбой войти в состав этой митрополии.

Священники ранее критиковали вторжение России в Украину и поддержку этих действий Русской православной церковью. Они утверждают, что с ними расправляются за другое мнение. Лидеры православных Литвы отрицают это и говорят, что сама Литовская православная церковь осудила действия России, а священники вносят раскол, нарушили присягу и другие каноны.