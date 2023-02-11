aA
Правоохрана Литвы, реагируя на информацию в общественном пространстве о том, что в Вильнюсе, возможно, участились случаи нападения на девушек и девочек, информирует, что криминогенная ситуация в столице стабильная. Случаи нападения на девочек и девушку в разных районах столицы не связаны между собой.
Правоохрана успокаивает общество: мы гарантируем - в городе спокойно
© DELFI / Josvydas Elinskas

Полиция информировала, что после проведения многочисленных процессуальных действий, анализа информации и данных видеокамер был выявлен подозреваемый в изнасиловании 15-летней в столичном районе Жверинас, на ул. Парибё.

Расследование продолжается. Поскольку и пострадавшая и подозреваемый несовершеннолетние, подробную информацию не предоставляют. Полиция благодарит жителей за активное сотрудничество.

Полиция гарантирует, что уделяет и будет уделять больше внимания пресечению и профилактике подобного рода преступлений.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Полиция предлагает новые штрафы за нарушение Правил дорожного движения: они ждут и пассажиров

Пьяные водители в Литве в прошлом году стали...

В Вильнюсе ограблена еще одна женщина

Полиция сообщает, что в Вильнюсе было совершено...

Полиция нашла подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки - он несовершеннолетний

10 февраля вильнюсская полиция сообщила, что выявила...

Что происходит на улицах Вильнюса? Родители вооружают детей

В Вильнюсе значительно вырос спрос на газовые...

TOP новостей

Продолжается ценовая война между торговыми сетями, снижают цены на сливочное масло

Торговая сеть Iki сообщает, что снижает цену на сливочное...

Больного мужчину в 3 часа ночи выпустили из больницы, а через несколько дней к нему снова вызывали скорую

В редакцию портала обратилась читательница Лина...

Полиция предлагает новые штрафы за нарушение Правил дорожного движения: они ждут и пассажиров

Пьяные водители в Литве в прошлом году стали...

Правоохрана успокаивает общество: мы гарантируем - в городе спокойно

Правоохрана Литвы , реагируя на информацию в...

Разваливается основной мост на магистрали Вильнюс–Клайпеда: упали металлические перила

Жители обеспокоены, появилась информация о том, что...