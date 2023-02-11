Правоохрана успокаивает общество: мы гарантируем - в городе спокойно

Полиция информировала, что после проведения многочисленных процессуальных действий, анализа информации и данных видеокамер был выявлен подозреваемый в изнасиловании 15-летней в столичном районе Жверинас, на ул. Парибё.
Расследование продолжается. Поскольку и пострадавшая и подозреваемый несовершеннолетние, подробную информацию не предоставляют. Полиция благодарит жителей за активное сотрудничество.
Полиция гарантирует, что уделяет и будет уделять больше внимания пресечению и профилактике подобного рода преступлений.
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