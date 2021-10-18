Как сообщила прокуратура, старший прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры принял соответствующее решение после ознакомления с заявлением министра.

Ранее А. Дулькис сообщал, что получал угрозы в связи с его решениями по контролю пандемии над коронавирусом и по этой причине обратился в полицию.

""Мы сначала пытались в семье относиться к этому снисходительно, как к игре. Но со временем все это стало все меньше походить на игру, было видно, что действия организованные. В связи с некоторыми случаями я уже обратился в полицию. Моя весть такая: не трогайте мою семью", – заявил министр.

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А. Дулькис утверждает, что получает на свою рабочую электронную почту угрозы.

"И хотя эти люди скрываются под различными псевдонимами, я хочу сказать, что я не буду терпимо относиться к таким вещам", – отметил он.

По информации прокуратуры, начато досудебное расследование по факту терроризирования человека с угрозами взорвать, поджечь или нанести иной вред жизни, здоровью, или имуществу, или с системными запугиваниями с использованием психологического насилия.