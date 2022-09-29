Правоохрана медлит, а Швенченене с компанией действует: благодарит Россию за войну

17 сентября в Москве состоялось мероприятия посвященное Сохранению памяти о Второй мировой войне и Великой отечественной войне, организованное "Ассамблеей народов Евразии".

В распространенном сообщении указано, что в дискуссии, посвященной 78-й годовщине освобождения Восточной Европы, участвовали ученые, историки, дипломаты и общественные деятели из разных стран, включая Литву. Упоминается и представитель Литвы – Эрика Швенченене, которая славится прокремлевской и пробелорусской позицией. Она участвовала в дискуссии удаленно.

"Сегодня надо упомянуть новых героев. Это потерянная юность. Мы благодарим Россию за то, что она ценой своих молодых воинов борется с мировым злом. Борьба с фашизмом, как выяснилось, не завершилась", – сказала Швенченене.

Erika Švenčionienė © Svetlanos Bolnienės nuotr.

Согласно статье на портале Russkijmir, Швенченене на мероприятии говорила о том, что в странах Балтии современные антифашисты сидят в тюрьмах и сталкиваются с иными репрессиями.

"Она призвала всех обратить внимание на то, что сейчас есть новые герои – антифашисты, которые борются за сохранение памятников советским воинам освободителям стран Балтии от нацизма. И сегодня Россия вынуждена повторять освободительную войну, чтобы в Европе и в странах всего мира не процветал неонацизм", – согласно порталу, говорила Швенченене.

"Война с фашизмом не прекратилась, и если Россия отступит, мы понимаем, что больше такой возможности не будет", – цитируются ее слова.

Председатель "Ассамблеи народов Евразии" сказал, что цель таких дискуссий - подготовка "стратегии борьбы за правду", потому что против нее целенаправленно борются фашисты.

На прошлой неделе Швенченене заявила, что с Эдикасом Ягелавичюсом отправилась в качестве наблюдателя на "референдумы", которые проходили на оккупированных Россией территориях Украины.

Руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк в среду заявил, что граждане иностранных государств, которые согласились стать "наблюдателями" на псевдореферендумах, проведенных Россией, будут считаться сообщниками нарушения целостности Украины со всеми вытекающими последствиями - они будут включеные в список разыскиваемых лиц, им грозят санкции.

О том, что Кремль может использовать прокремлевски настроенных литовцев для участия в этих "референдумах" Департамент госбезопасности (ДГБ) Литвы сообщал еще в августе.

Однако поклонникам Кремля никто не помешал отправиться на оккупированные территории.

Сторонники осужденного за шпионаж в Пользу России Альгирдаса Палецкиса уже были использованы как наблюдатели в Минске - 27 февраля - когда проходил референдум по внесению поправок в Конституцию Беларуси в Минске.

"Я не думаю, что эти люди неадекватные, они прекрасно понимают, что делают", – сказал в августе LRT глава ДГБ Дарюс Яунишкис.

После того как портал Delfi сообщил об обстоятельствах регистрации "Международного форума добрососедства" (документы подписал находящийся в заключении Палецкис). Генпрокуратура обратилась в суд с просьбой о ликвидации ассоциации. Заседание суда назначено только на 17 октября.

Прокуратура сейчас уже проводит два расследования – одно связано с обстоятельствами учреждения форума, другое – за помощь другому государству в действиях против Литвы (по статье УК ЛР). За такие действия несут ответственность как физические, так и юридические лица.

В среду пресс-секретарь Генпрокуратуры Рита Стундене уточнила Delfi, что расследование ведется не только в отношении юридического лица.

Вместе с Эрикой Швенченене на видео постоянно фигурирует еще один представитель форума - Казимерас Юрайтис. На днях он ездил в Польшу, на конференцию Организациi по безопасности и сотрудничеству в Европе. Там произошел инцидент – экс-глава Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас попросил организаторов выставить Юрайтиса.

Жалимас в фейсбуке сообщил, что перед сессией, на которой речь шла об ответственности режима Александра Лукашенко, появился Юрайтис, известный распространением дезинформации о Литве и тем, что является поклонником режимов Лукашенко и Владимира Путина.

Kazimieras Juraitis © Asmeninio albumo nuotr.

"Он сказал, что пришел послушать меня. Пришлось ему ясно, правда, эмоционально, сказать, что его место в тюрьме, и с дерьмом не разговаривают. Я не мог позволить этому деятелю на законных основаниях участвовать в дискуссии на равных. Организаторы сессии выставили его. Поняли, что за птица прилетела", – рассказал Жалимас.

Он неоднократно говорил, что действующих законов в Литве достаточно для того, чтобы остановить и призвать к ответственности поклонников Кремля и Лукашенко.

После событий в Польше Жалимас вопрошал - есть ли в Литве генеральный прокурор и сказал, что ему непонятно, почему такие люди, как Юрайтис ходят на свободе, приезжают за границу на международные конференции, о которых еще надо получить информацию и для поездки на которые нужны деньги.

"Неужели мы каждый в отдельности должны указывать им их место, пока госведомства равнодушно наблюдают за происходящим?", – вопрошал Жалимас.