Было одобрено предложение разместить людей, спасающихся от российской военной агрессии в Украине, в незанятых жилых помещениях гостиницы парламента, тем самым выразив солидарность с украинцами, борющимися за свободу.
Депутат Сейма Пятрас Гражулис в воскресенье оставил свою трехкомнатные апартаменты в гостинице Сейма пяти женщинам и двум детям из Украины.
«Я зарегистрировался в «Сильные вместе» (Stiprus kartu, волонтерское движение – BNS) на размещение и сразу же позвонили», — сказал BNS депутат.
Он утверждает, что сам покинул парламентскую гостиницу.
По данным, которые предоставила BNS канцелярия Сейма, гостиницей на проспекте Гедиминаса в настоящее время пользуются 62 члена Сейма, а остальные девять апартаментов в ней свободны.
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