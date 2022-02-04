Решение было изменено с учетом порядка, введенного правительством Литвы, которое остановило действие "паспорта возможностей" с 5 февраля. Об этом рассказала спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен.
С 5 февраля этот документ не потребуется ни посетителям, ни работникам, ни депутатам парламента.
Напомним, что в декабре 2021 года парламент принял поправки к уставу, согласно которым депутата могли попасть в парламент, лишь предъявив документ, подтверждающий факт вакцинации или выздоровления после ковида, можно было сдать ПЦР-тест на "паспорт возможностей".
Этот порядок действовал с 11 января 2022 года.
С августа посетителей и журналистов впускали только с "паспортом возможностей". С августа иметь такой документ для работы в здании парламента должны были и работники канцелярии.
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