Решение было изменено с учетом порядка, введенного правительством Литвы, которое остановило действие "паспорта возможностей" с 5 февраля. Об этом рассказала спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен.

С 5 февраля этот документ не потребуется ни посетителям, ни работникам, ни депутатам парламента.

Напомним, что в декабре 2021 года парламент принял поправки к уставу, согласно которым депутата могли попасть в парламент, лишь предъявив документ, подтверждающий факт вакцинации или выздоровления после ковида, можно было сдать ПЦР-тест на "паспорт возможностей".

Этот порядок действовал с 11 января 2022 года.

С августа посетителей и журналистов впускали только с "паспортом возможностей". С августа иметь такой документ для работы в здании парламента должны были и работники канцелярии.