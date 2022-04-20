Депутата заметил, что с началом войны в Украине, на рынке недвижимости в Литве появились объявления о продаже бомбоубежищ.

"Имущественный банк по своей инициативе даже остановил продажу имевшихся у него убежищ, пока правительство решит их судьбу.

В Литве есть больше 200 000 зданий с зарегистрированными подвалами и цокольными этажами, но подходящих для использования бомбоубежищ, в которых могли бы прятаться жители, в Литве нет. В литовских муниципалитетах есть 1913 зданий коллективной защиты, но они не защитят в случае атомной атаки или атаки ВС, эти здания - временное пристанище перед эвакуацией. Гражданская оборона в Литве из теоретической должна превратиться в практическую", – заметил Йонаускас.

По его мнению, государство должно выкупить частные бомбоубежища и привести их в порядок.

"Я думаю, государство должно установить методику оценки стоимости бомбоубежищ, которая была бы подходящей для владельцев и государства. Сейчас некоторые продавцы необоснованно завышают цену бомбоубежищ и наживаются на страхе людей. Хотя нельзя слепо отдаваться страху, но не хочется, чтобы в случае худшего сценария людям пришлось бы арендовать место в частном бомбоубежище.

Государство должно быть готово к защите жителей. Другие страны Европы готовы защищать своих граждан, и могут предложить подходящие бомбоубежища для половины жителей. У Швеции есть бомбоубежища для 80%, а у Финляндии – для 70% жителей. К сожалению, Литва к такой ситуации вообще не готова, у ее жителей нет подходящих условий для защиты людей. Поэтому государство должно выкупить бомбоубежища, привести их в порядок, чтобы они отвечали всем требованиям", – сказал Йонаускас.

Вместе с коллегами он зарегистрировал поправки к закону, в которых призывает обязать строительные компании строить новые общественные здания с убежищами, рассчитанными более чем на 100 человек.