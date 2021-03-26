Минздрав предлагает правительству продлить режим карантина на всей стране до 24.00 ч. 30 апреля 2021 г. Этот вопрос правительство обсудит в понедельник утром.

Карантин предлагают продлить из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране и из-за приближения праздничного периода, когда люди начинают активнее перемещаться по стране. По это причине предлагают запретит движение между муниципалитетами с 00.00 ч. 27 марта по 24.00 ч. 5 апреля 2021 года.

Предлагают разрешить только движение в круговых муниципалитетах и в случае важных причин.