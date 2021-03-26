aA
В пятницу утром правительство Литвы обсудит изменение правил действующего в стране карантина.
Kontrolės postai Kaune
Kontrolės postai Kaune
© DELFI / Nerijus Povilaitis

Минздрав предлагает правительству продлить режим карантина на всей стране до 24.00 ч. 30 апреля 2021 г. Этот вопрос правительство обсудит в понедельник утром.

Карантин предлагают продлить из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране и из-за приближения праздничного периода, когда люди начинают активнее перемещаться по стране. По это причине предлагают запретит движение между муниципалитетами с 00.00 ч. 27 марта по 24.00 ч. 5 апреля 2021 года.

Предлагают разрешить только движение в круговых муниципалитетах и в случае важных причин.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Премьер-министр: решение об условиях карантина будет приниматься в пятницу (93)

Правительство Литвы в пятницу утром должно принять...

Профессор о третьей волне: возможно, карантин придется ужесточать, а не смягчать (83)

Несмотря на то, что с наступлением весны многие...

Мэр Вильнюса о ситуации в Вильнюсе: здесь много несправедливости (31)

24 марта был подготовлен эпидемиологический обзор...

Профессор: у правительства Литвы нет иного выбора - только ужесточение карантина (84)

У Национального центра общественного здравоохранения...

Сквернялис: ограничения карантина в Литве дают обратный результат (15)

Экс - премьер Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что...

TOP новостей

Правительству Литвы предлагают продлить карантин до мая (13)

В пятницу утром правительство Литвы обсудит изменение...

Kontrolės postai Kaune Palanga

Эксперт о возможном ужесточении: некоторые муниципалитеты вернулись в сценарий Г  могут вернуть маски (4)

Правительство Литвы в среду решило временно не менять...

Представитель Минздрава Литвы: по предварительным оценкам массовая вакцинация начнется в июне (4)

По предварительной оценке, массовая вакцинация...

Algis Kašėta

Скандал в Варенском районе: очаг коронавируса связан с празднованием дня рождения работницы муниципалитета (5)

В муниципалитете Варенского района был отпразднован...

В Литве по случаю белорусского "Дня воли" состоялось шествие (81)

В четверг, 25 марта, в Литве отметили День Воли . По...