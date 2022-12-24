aA
Правительство Литвы выплатит близким скончавшихся от COVID-19 медработников еще около 275 000 евро.
Правительство выплатит близким скончавшихся от COVID-19 медработников около 275 000 евро
© DELFI / Andrius Ufartas

Такое предложения Минфина правительство одобрило на этой неделе. Минздрав указал, что на данный момент зафиксировано 10 случаев смерти врачей от коронавируса, связанных с предоставлением услуг больным COVID-19 пациентам или работой в очаге ковида. В семи случаях компенсации уже были выплачены (им заплатили 423 000 евро).

В числе скончавшихся медиков - трое врачей, четверо медсестер и один работник обслуживающего персонала. По данным министерства, еще в трех случаях было принято решение выплатить компенсации, но их еще не выплатили.

Статьи по теме:
Коронавирус в Литве: 489 новых случаев , скончались три человека
В Китае больницы не справляются с наплывом больных коронавирусом

Минздрав указал, что близким этих троих врачей выплатят около 275 000 евро. По данным министерства, до сих пор комиссия приняла 24 решения – в 10 случаях заявки на выплату компенсаций были удовлетворены, в 14 – нет. Пять из этих решений обжалованы в суде.

"Надо обратить внимание на то, что сейчас компенсации могут выплачивать только если человек лишился трудоспособности или здоровья или скончался только от очень опасного инфекционного заболевания", – отмечает Минздрав.

С 1 мая 2022 года коронавирус не считается опасным для жизни заболеванием, поэтому получить компенсацию за смерть после этой даты не удастся.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

ВОЗ заявила о дефиците антибиотиков в мире

Из-за роста числа инфекционных заболеваний после...

Коронавирус в Литве: 684 новых случая, скончались три человека

За минувшие сутки в Литве выявлено 684 новых случая...

TOP новостей

Экономист рассказал, на сколько в Литве может подешеветь жилье

С начала пандемии жилье почти во всех городах Литвы...

Эксперты: численность представителей нацменьшинств в Литве снижается из-за эмиграции и невысокой рождаемости

Численность представителей нацменьшинств в Литве...

Информация для тех, кто не хочет оказаться в праздники перед закрытой дверью: время работы магазинов

Праздники уже на пороге, поэтому торговые сети...

На взморье раскупают гостиничные номера на Новый год: ждут концерты и ужины с дегустацией

В этом году, как и прежде, жители Литвы отправляются на...

В следующем году в Клайпеде появится налог "на сосульки"

В нынешних правилах по уборке города и поддержанию...