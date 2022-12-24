Правительство выплатит близким скончавшихся от COVID-19 медработников около 275 000 евро

Такое предложения Минфина правительство одобрило на этой неделе. Минздрав указал, что на данный момент зафиксировано 10 случаев смерти врачей от коронавируса, связанных с предоставлением услуг больным COVID-19 пациентам или работой в очаге ковида. В семи случаях компенсации уже были выплачены (им заплатили 423 000 евро).

В числе скончавшихся медиков - трое врачей, четверо медсестер и один работник обслуживающего персонала. По данным министерства, еще в трех случаях было принято решение выплатить компенсации, но их еще не выплатили.

Минздрав указал, что близким этих троих врачей выплатят около 275 000 евро. По данным министерства, до сих пор комиссия приняла 24 решения – в 10 случаях заявки на выплату компенсаций были удовлетворены, в 14 – нет. Пять из этих решений обжалованы в суде.

"Надо обратить внимание на то, что сейчас компенсации могут выплачивать только если человек лишился трудоспособности или здоровья или скончался только от очень опасного инфекционного заболевания", – отмечает Минздрав.

С 1 мая 2022 года коронавирус не считается опасным для жизни заболеванием, поэтому получить компенсацию за смерть после этой даты не удастся.