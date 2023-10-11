Правительство США выделило более 1,5 млн. долларов литовским организациям, которые поддерживают украинских беженцев

В качестве спикеров на мероприятии присутствовали временный поверенный в делах посольства США в Литве Тамир Васер, координатор при Госдепартаменте США правительственных программ помощи странам Европы и Евразии Мария Лонги, посол Украины в Литовской Республике Петро Бешта, и заместитель министра социальной защиты и труда Юстина Якштене.

Комитет, отбиравший организации для финансирования, основывался на результатах, представленных Агентством ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Выбранные неправительственные организации помогают украинским беженцам интегрироваться в литовское общество, решить проблемы, касающиеся социальных и юридических услуг, трудоустройства, знания литовского языка, а также психологического здоровья.

Во вторник в Литовской национальной библиотеке имени Мартинаса Мажвидаса прошла конференция, организованная посольством США в Литве . Она была посвящена теме финансирования правительством США литовских организаций, которые помогают украинским беженцам в Литве.

"На Ближнем Востоке в эти выходные террористическая организация "Хамас" совершила жестокое нападение на израильских мирных жителей, убив и похитив многих, в том числе американских граждан. Президент США Джо Байден и европейские лидеры в совместном заявлении решительно осудили нападение "Хамас". Этому преступлению нет никого оправдания", - сказал в своей вступительной речи Тамир Васер.

Он также отметил, что весь цивилизованный мир восхищается стойкостью и мужеством украинского народа перед лицом жестокой войны, развязанной Россией.

"Соединенные Штаты Америки гордятся тем, что поддерживают Украину военной, гуманитарной и дипломатической помощью, в том числе и здесь, в Литве. Меня тронуло то, как много литовцев оказали помощь украинским беженцам, которые оказались в Литве в результате войны", - добавил временный поверенный в делах посольства США в Литве Тамир Васер.

По данным Департамента миграции в Литве, количество военных беженцев из Украины превышает 70 тысяч человек.