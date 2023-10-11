Правительство США выделило более 1,5 млн. долларов литовским организациям, которые поддерживают украинских беженцев

 
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Tamir Waser, Maria Longi, Petro Beshta, Justina Jakštienė
Tamir Waser, Maria Longi, Petro Beshta, Justina Jakštienė
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

В 2023 году Государственный департамент США выделил 1,56 млн. долларов девяти неправительственным организациям из Каунаса, Клайпеды, Тельшяя, Шяуляя и Вильнюса. Это крупнейшее пожертвование правительства США в пользу украинских беженцев в Литве.

Во вторник в Литовской национальной библиотеке имени Мартинаса Мажвидаса прошла конференция, организованная посольством США в Литве. Она была посвящена теме финансирования правительством США литовских организаций, которые помогают украинским беженцам в Литве.

Комитет, отбиравший организации для финансирования, основывался на результатах, представленных Агентством ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Выбранные неправительственные организации помогают украинским беженцам интегрироваться в литовское общество, решить проблемы, касающиеся социальных и юридических услуг, трудоустройства, знания литовского языка, а также психологического здоровья.

В качестве спикеров на мероприятии присутствовали временный поверенный в делах посольства США в Литве Тамир Васер, координатор при Госдепартаменте США правительственных программ помощи странам Европы и Евразии Мария Лонги, посол Украины в Литовской Республике Петро Бешта, и заместитель министра социальной защиты и труда Юстина Якштене.

Tamir Waser, Maria Longi, Petro Beshta, Justina Jakštienė

Мероприятие началось словами поддержки и солидарности с израильским народом.

"На Ближнем Востоке в эти выходные террористическая организация "Хамас" совершила жестокое нападение на израильских мирных жителей, убив и похитив многих, в том числе американских граждан. Президент США Джо Байден и европейские лидеры в совместном заявлении решительно осудили нападение "Хамас". Этому преступлению нет никого оправдания", - сказал в своей вступительной речи Тамир Васер.

Он также отметил, что весь цивилизованный мир восхищается стойкостью и мужеством украинского народа перед лицом жестокой войны, развязанной Россией.

"Соединенные Штаты Америки гордятся тем, что поддерживают Украину военной, гуманитарной и дипломатической помощью, в том числе и здесь, в Литве. Меня тронуло то, как много литовцев оказали помощь украинским беженцам, которые оказались в Литве в результате войны", - добавил временный поверенный в делах посольства США в Литве Тамир Васер.

Tamir Waser

По данным Департамента миграции в Литве, количество военных беженцев из Украины превышает 70 тысяч человек.

Т. Васер высоко оценил радушный прием, который оказали литовцы украинским военным беженцам, покинувшим свои дома из-за войны.

"Примечательно видеть тот прием, который они получили. Литовские организации с первых дней войны проделали огромную работу по поддержке тех, кто бежал из Украины. Выделенные США гранты помогут обеспечить продолжение этой жизненно важной работы", - подчеркнул Тамир Васер.

Посол Украины в Литве Петр Бешта отметил, что украинцы, спасающиеся от войны и находящиеся сейчас в Литве, нуждаются в разном виде поддержки. "Пока наши граждане временно находятся в Литве, особенно важны и актуальны различные интеграционные мероприятия, начиная от психологической поддержки и заканчивая языковыми курсами», - сказал П. Бешта.

Petro Beshta

Также он добавил, что решение Государственного департамента США о предоставлении финансирования литовским организациям, оказывающим помощь гражданам Украины, бежавшим от войны, позволит создать новые возможности, для помощи украинцам.


Литовские организации, получившие финансирование:

"Литовский скаутинг" ("Lietuvos skautija"). В рамках программы помощи украинским детям организация помогает интегрироваться в литовское общество, предоставив мальчикам и девочкам возможность участвовать в скаутских мероприятиях, разработанных в рамках аккредитованной Молодежной программы литовских скаутов.

"Дом национальных общин Вильнюса" ("Tautinių bendrijų namai"). Дом национальных общин организует бесплатные курсы литовского языка для украинских беженцев, чтобы помочь им интегрироваться и найти работу.

"Спасайте детей" ("Gelbėkit vaikus"). Организация оказывает гуманитарную помощь детям и беременным женщинам из Украины.

"Каритас" ("Caritas"). Организация работает в области интеграции иностранцев, помогает беженцам, ищущим убежище. Также в «Каритас» можно обратиться за социальной, юридической, медицинской, психологической и трудовой поддержкой.

"Литовский совет по делам беженцев" ("Lietuvos pabėgėlių taryba"). Организация проводит тренинги по предпринимательству, цифровой безопасности, а также проводит курсы литовского языка.

"Фонд благотворительности и поддержки "Фрида" ("Labdaros ir paramos fondas "Frida"). Здесь оказывается юридическая, социальная и психологическую помощь женщинам-беженкам с маленькими детьми.

"Альянс профсоюзов Литвы" ("LPSA"). Альянс организует интеграцию украинских беженцев на рынке труда, уделяя особое внимание инвалидам и социально уязвимым слоям населения.

"Фонд благотворительности и поддержки "Тельшяй с Украиной" ("Labdaros ir paramos fondas "Telšiai su Ukraina"). Фонд будет помогать в обеспечении жильем украинцев путем посредничества с владельцами недвижимости, предоставлять социальные услуги. Также фонд консультирует по вопросам трудоустройства, социальной интеграции и психологической реабилитации.

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