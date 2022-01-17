Правительство решает вопрос "паспорта возможностей", но отказываться от него не планирует

"Отказа не будет. В числе комплексных мер по эпидемиологическому контролю обсуждают и вопрос "паспорта возможностей", но не отказа от него", – сказала 17 января канцлер правительства Гедре Бальчитите.

По ее словам, и документе говорят в контексте других мер, "как это сказывается на улучшении или ухудшении эпидемиологической ситуации".

По словам вице-министра здравоохранения Аушры Билотене-Мотеюнене, вопрос "паспорта возможностей" поднимают предприниматели, предложения планируют обсудить в ближайшие несколько недель.

"Этот вопрос поднимали торговцы и предприниматели, поскольку за границей практика очень разная. У одних есть аналоги "паспорта возможностей", возможно, под другими названиями, только для развлечений, у других – и для торговли, поэтому рассматриваем предложения", – сказала она.

"Сейчас надо тщательно проанализировать и не спешить с принятием решения. Обсуждение таких вопросов протекает в разных форматах, на сегодняшний день нет решения об отказе от "паспорта возможностей" в какой-то конкретный день", – продолжила вице-министр.

Как она, так и канцлер подчеркнули, что несмотря на то, что на сегодняшний день болеют и заразить других могут и привитые жители, все же течение болезни у них бывает легкое, поэтому люди из группы риска все же должны прививаться.

Напомним, что "паспорт возможностей" был введен в мае 2021 года. Его выдают переболевшим и привитым от коронавируса жителям. С этим документом можно попасть в большие магазины и торговые центры, в места развлечений и досуга, на мероприятия и в заведения общепита.

На данный момент этот документ в Литве требуют у людей старше 16 лет.