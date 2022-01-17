Правительство решает вопрос "паспорта возможностей", но отказываться от него не планирует

"Отказа не будет. В числе комплексных мер по эпидемиологическому контролю обсуждают и вопрос "паспорта возможностей", но не отказа от него", – сказала 17 января канцлер правительства Гедре Бальчитите.
По ее словам, и документе говорят в контексте других мер, "как это сказывается на улучшении или ухудшении эпидемиологической ситуации".
По словам вице-министра здравоохранения Аушры Билотене-Мотеюнене, вопрос "паспорта возможностей" поднимают предприниматели, предложения планируют обсудить в ближайшие несколько недель.
"Этот вопрос поднимали торговцы и предприниматели, поскольку за границей практика очень разная. У одних есть аналоги "паспорта возможностей", возможно, под другими названиями, только для развлечений, у других – и для торговли, поэтому рассматриваем предложения", – сказала она.
"Сейчас надо тщательно проанализировать и не спешить с принятием решения. Обсуждение таких вопросов протекает в разных форматах, на сегодняшний день нет решения об отказе от "паспорта возможностей" в какой-то конкретный день", – продолжила вице-министр.
Как она, так и канцлер подчеркнули, что несмотря на то, что на сегодняшний день болеют и заразить других могут и привитые жители, все же течение болезни у них бывает легкое, поэтому люди из группы риска все же должны прививаться.
Напомним, что "паспорт возможностей" был введен в мае 2021 года. Его выдают переболевшим и привитым от коронавируса жителям. С этим документом можно попасть в большие магазины и торговые центры, в места развлечений и досуга, на мероприятия и в заведения общепита.
На данный момент этот документ в Литве требуют у людей старше 16 лет.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве в силу вступили новые правила управления COVID-19: что меняется (11)
Из-за распространения штамма "омикрон" в Литве с 17...
Около мобильного пункта в Вильнюсе выросли очереди: сообщают, кого не примут
17 января в обед (около 13 ч.) около мобильного пункта...
"Делегация граждан" от Литвы поехала в Минск за "хорошими отношениями" Эксперт предупреждает о пропаганде (28)
Назвавшаяся "делегацией граждан" из Литвы группа людей...
Из-за снегопада самолеты из Риги направляются в аэропорты Литвы
Часть самолетов, которые должны были совершить посадку...
В Литве меняется порядок выдачи больничного в связи с COVID–19 (1)
С 17 января больничный, связанный с COVID–19, в Литве...