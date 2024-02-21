Правительство продлило срок, в течение которого украинцы могут выучить литовский язык

Согласно решению Кабмина, к украинцам, которым предоставлена временная защита, в течение 3 лет не будет применяться критерий владения государственным языком. Временная защита продлена на один год – до 4 марта 2025 года.
"Война в Украине продолжается уже два года. Мы помогаем украинцам, чем можем. Мы предложили не применять требование о владении государственным языком при приеме на работу еще на один год, чтобы как можно больше украинцев имели возможность работать, содержать себя и свои семьи до тех пор, пока они не смогут вернуться в Украину", - в пресс-релизе цитируется министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас.
По словам министра, чтобы облегчить интеграцию украинцев в рынок труда и возможности для более квалифицированной работы, украинцы и дальше смогут изучать литовский язык на курсах, организованных Службой занятости, на национальной платформе образования взрослых KURSUOK.
В марте прошлого года Государственная языковая инспекция обратилась в комитет Сейма и ряд министерств, указывая, что с марта 2024 г. планируется начать проверку знаний литовского языка у работающих в стране военных беженцев из Украины.