Правительство продлило срок, в течение которого украинцы могут выучить литовский язык

Согласно решению Кабмина, к украинцам, которым предоставлена временная защита, в течение 3 лет не будет применяться критерий владения государственным языком. Временная защита продлена на один год – до 4 марта 2025 года.

"Война в Украине продолжается уже два года. Мы помогаем украинцам, чем можем. Мы предложили не применять требование о владении государственным языком при приеме на работу еще на один год, чтобы как можно больше украинцев имели возможность работать, содержать себя и свои семьи до тех пор, пока они не смогут вернуться в Украину", - в пресс-релизе цитируется министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас.