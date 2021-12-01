Правительство предлагает на месяц продлить режим ЧП на границе Литвы

Правительство одобрило проект постановления Министерства внутренних дел (МВД), в котором также предлагается установить территорию ЧП и у границы Литвы с Польшей.

Формально сделать представление Сейму правительство должно на заседании в пятницу.

Согласно проекту, ЧП на участке 10 километров от границы и в местах проживания мигрантов будет действовать до 24 часов 9 января 2022 года.

В соответствии с принятым ранее постановлением Сейма, по причине повышения напряженности из-за нелегальной миграции ЧП введено до 9 декабря.

Как сказала на заседании министр внутренних дел Агне Билотайте, внося предложение, Литва наблюдает новые тенденции - зафиксированы отдельные случаи, когда была перерезана колючая проволока, и, "следует считать, что в этом участвуют представители режима".

"По данным криминальной разведки, появляются связи между литовскими и белорусскими преступными группировками, предпринимаются попытки создания сетей для переправки (людей через границу - ред.)", - сказала министр.

По ее данным, в Беларуси - около 10 тыс. нелегальных мигрантов, поэтому риск их направления в Литву остается достаточно высоким.

Министр, в частности, заверила, что представителям средств массовой информации (СМИ) упростят доступ в места проживания мигрантов - им нужно будет согласовать разрешение с руководством Службы охраны государственной границы и Центром регистрации иностранцев.

МВД предлагает также расширить территорию действия ограничений ЧП - чтобы этот режим действовал не только на границе с Беларусью, но и на границе с Польшей. Это предлагается сделать с целью предотвращения переправки нелегальных мигрантов, так как сейчас отмечается активизация такой деятельности.

Из-за того, что на границе Польши и Беларуси сложилась критическая ситуация в связи с наплывом иностранцев, 10 ноября Сейм Литвы на месяц ввел режим ЧП.

В Литву в этом году попало более 4,2 тыс. мигрантов.

Литва и другие страны Запада обвиняют минский режим в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией.