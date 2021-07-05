Правительство 5 июля приняло протокольное решение о повышении пенсий в 2022-2024 гг. Планируется, что конкретные предложения Соцмин представит осенью этого года, с бюджетом на 2022 год.
В проекте сказано, что после коррекции методики подсчета в следующем году средняя пенсия будет 461,9 евро, в 2023 г – 498,8, в 2024 г – 534,1 euro. Если не менять модель, то средняя пенсия будет 447,56, 480,19 и 511,3 евро.
Средняя пенсия с обязательным стажем составит 468,3 евро, в 2023 г – 526,8 евро, 2024 г – 565,9 евро (без изменений - 478,11, 514,54 и 549,56 евро).
Глава Соцмина Моника Навицкене сказала, что если применять автоматическую индексацию, то много средств уйдет в резерв, поэтому средства хотят направить на повышение пенсий.
Сам механизм индексации менять не планируют, только усовершенствуют.
"Больше всего это коснется самых небольших пенсий и людей, которые платили в "Содру" больше денег", – сказала министр.
Вице-министр Соцмина Аудрюс Битинас сказал, что такое изменение обойдется в 49 млн. евро, еще 18 млн. евро нужно на повышение пенсий по инвалидности.
По данным Соцмина, благодаря усовершенствованию индексации в 2022 году уровень нищеты снизится на 4,4%.
Согласно подсчетам, к 2024 году базовая пенсия составит 89% минимального потребительного уровня (сейчас 76%). Пенсии в Литве повышают ежегодно в зависимости от роста экономики и зарплат.
В марте 2021 года "Содра" сообщала, что пенсии увеличились на 9,58%: с обязательным стажем на – 41 до 440 евро, а средняя – на 38 евро до 415 евро.
В январе 2021 года в Литве было 614 000 получателей пенсий по старости.
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