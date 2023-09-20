Правительство одобрило повышение зарплат руководителям госпредприятий

По предложению Министерства социальной защиты и труда (МСЗТ) определено, что заработная плата руководителей госпредприятий будет состоять из должностного оклада, переменной части и премии. Коэффициенты должностного оклада будут привязаны к базовому размеру должностного оклада – 1785,40 евро.
Конкретный размер коэффициента должностного оклада будет определять учреждение, реализующее права и обязанности владельца государственного предприятия. Коэффициент составит 4,9-11 в крупных государственных предприятиях, 2,5-5,3 в средних, 1,9-4,3 в малых и очень малых.
В компаниях первой категории фиксированная часть (при базовом размере 186 евро) составит 3,6-4 тыс. евро, а должностной оклад (при базовом размере 1785,4 евро) – 8,7-19,6 тыс. евро. В компаниях второй категории размеры составят 3-3,6 тыс. евро и 4,5-9,5 тыс. евро.
В компаниях третьей категории суммы составят 2,4-3 тыс. евро и 3,4-7,7 тыс. евро, в четвертой категории – 1,7-2,4 тыс. и 3,4-7,7 тыс. евро.
Постановлением правительства также изменен порядок выплаты переменной части – переменная часть не может превышать 30 проц. должностного оклада, выплаченного руководителю в прошлом году, и будет выплачиваться один раз, после окончания финансового года и с учетом выполнения показателей деятельности предыдущего финансового года.
Постановление вступит в силу с 1 января 2024 года, дополнительные средства госбюджета не потребуются (руководители УГП получают зарплату из средств госкомпании).