Правительство одобрило повышение зарплат руководителям госпредприятий

По предложению Министерства социальной защиты и труда (МСЗТ) определено, что заработная плата руководителей госпредприятий будет состоять из должностного оклада, переменной части и премии. Коэффициенты должностного оклада будут привязаны к базовому размеру должностного оклада – 1785,40 евро.

Конкретный размер коэффициента должностного оклада будет определять учреждение, реализующее права и обязанности владельца государственного предприятия. Коэффициент составит 4,9-11 в крупных государственных предприятиях, 2,5-5,3 в средних, 1,9-4,3 в малых и очень малых.

В компаниях первой категории фиксированная часть (при базовом размере 186 евро) составит 3,6-4 тыс. евро, а должностной оклад (при базовом размере 1785,4 евро) – 8,7-19,6 тыс. евро. В компаниях второй категории размеры составят 3-3,6 тыс. евро и 4,5-9,5 тыс. евро.