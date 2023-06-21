Правительство одобрило подкорректированную налоговую реформу: какие перемены ждут бизнес и жителей

"Это на самом деле целенаправленный шаг в сторону более честной налоговой системы, поощрение желания работать, отказ от льгот, которые не приносят большую пользу", – сказала министр финансов Гинтаре Скайсте.
Минфин представил усовершенствованный вариант поправок в мае этого года, цель поправок - сделать систему более честной и сбалансированной, побудить рост бизнеса. Минфин обещает последовательно повышать необлагаемый налогами минимум (ННМ) до размеров минимальной зарплаты, вместе с повышением ННМ будет снижаться и налоговое бремя. В 2024 году минимальную зарплату планируют поднять на 10% до 924 евро, ННМ будет увеличен на 20% – до 751 евро.
Через 5 лет, по проекту Минфина, ННМ должен сравняться с минимальной зарплатой.
Согласно планам Минфина, будут уравнены налоги для тех, кто работает на себя и для наемных работников.
Предлагается ввести прогрессивный ПН:
доходы, связанные с рабочими отношениями, тантьемы, авторские, доходы членов малых предприятий предлагают облагать 20% налогом.
Доходы за счет индивидуальной деятельности:
a) номинальный тариф (он со 2-го года будет постепенно расти): в 2024 г. – 15%, в 2025 г. – 17%, в 2026 г. – 20%. При применении налогового кредита эффективный тариф будет варьировать от 3 до 15, 17 или 20%.
b) налоговый кредит (постепенно снижающийся эффективный ПН): в 2024 г. - 11% если доходы не больше 20 000 евро и снижение до 0% при доходах 20 000–35 000 евро. В 2025 г. - 14% кредит при доходах 15 000 евро и постепенное снижение до 0% при доходах 15 000–35 000 евро. С 2026 г. - 17% кредит при доходах 15 000 евро и постепенное снижение до 0% при доходах 15 000–35 000 евро.
"Что касается бизнес-удостоверений, то ими смогут пользоваться только те люди, которые получают небольшие доходы. Сейчас этот порог - 45 000 евро. 84% владельцев этих документов никаких изменений не почувствуют, остальным придется работать по документу об индивидуальной деятельности", – сказала Скайсте.
Сейчас большинство самозанятых платят налоги с 90% базы, этот порог предлагают установить для всех, кто работает на себя. Глава Соцмина Моника Навицкене сказала, что это обусловит повышение социальных гарантий людей - они смогут получать нормальный стаж, пособие по безработице и т.д.
Будут увеличены налоги для людей с высокими доходами.
За аренду жилья предлагается ввести ПН в размере 15% доходов.
Что касается всеобщего налога на недвижимость, то было решено увеличить стоимость имущества, с которой начинают считать налог.
Предлагается, чтобы основное жилье человека облагалось прогрессивными налогами: не облагается налогами сумма в 1,5 медианы стоимости жилья в муниципалитете (ранее предлагалась 1 медиана). Если стоимость выше и составляет 1,5–2 медианы, налог будет 0,06%, а больше 2 медиан - 0,1%. В среднем жители будут платить налог в размере 16 евро в год. 2/3 жителей вообще не будут платить этот налог.
Минфин предложил не применять льготный ПН в отношении тех, кто откладывает на пенсию в фонде III-ей ступени. Также предлагалось ввести налоги на подарки от близких. Обещали не взимать налоги с подаренного имущества стоимостью до 300 000 евро в год от супругов, детей, дедушек и бабушек, внуков или подарков до 150 000 евро в год от братьев и сестер.