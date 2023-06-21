Правительство одобрило подкорректированную налоговую реформу: какие перемены ждут бизнес и жителей

Согласно планам Минфина, будут уравнены налоги для тех, кто работает на себя и для наемных работников.

Минфин представил усовершенствованный вариант поправок в мае этого года, цель поправок - сделать систему более честной и сбалансированной, побудить рост бизнеса. Минфин обещает последовательно повышать необлагаемый налогами минимум (ННМ) до размеров минимальной зарплаты, вместе с повышением ННМ будет снижаться и налоговое бремя. В 2024 году минимальную зарплату планируют поднять на 10% до 924 евро, ННМ будет увеличен на 20% – до 751 евро.

"Это на самом деле целенаправленный шаг в сторону более честной налоговой системы, поощрение желания работать, отказ от льгот, которые не приносят большую пользу", – сказала министр финансов Гинтаре Скайсте .

a) номинальный тариф (он со 2-го года будет постепенно расти): в 2024 г. – 15%, в 2025 г. – 17%, в 2026 г. – 20%. При применении налогового кредита эффективный тариф будет варьировать от 3 до 15, 17 или 20%.

b) налоговый кредит (постепенно снижающийся эффективный ПН): в 2024 г. - 11% если доходы не больше 20 000 евро и снижение до 0% при доходах 20 000–35 000 евро. В 2025 г. - 14% кредит при доходах 15 000 евро и постепенное снижение до 0% при доходах 15 000–35 000 евро. С 2026 г. - 17% кредит при доходах 15 000 евро и постепенное снижение до 0% при доходах 15 000–35 000 евро.

"Что касается бизнес-удостоверений, то ими смогут пользоваться только те люди, которые получают небольшие доходы. Сейчас этот порог - 45 000 евро. 84% владельцев этих документов никаких изменений не почувствуют, остальным придется работать по документу об индивидуальной деятельности", – сказала Скайсте.